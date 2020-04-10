Энергетика

ИзвестияИзвестияНовак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовал новую сделку по нефтедобыче, переговоры прошли эффективно. Об этом рассказал российский министр энергетики Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». В сделке приняли участие 23 страны, из них 10 государств – членов ОПЕК+, 10 стран, не входящих в объединение.
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Источник рассказал о договоренностях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

РИА Новостивчера в 08:17

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 16:06

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК10 апреля в 15:53

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ruвчера в 06:40

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35
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NASA планирует построить на Луне обитаемую базу

Специалисты ставят перед собой задачу построить на поверхности спутника Земли базу, которая была бы плацдармом для подготовки и отправки пилотируемой научной экспедиции на Марс.
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Причина быстрого роста числа заразившихся вирусом COVID-19 в Москве — нарушение жителями города самоизоляции, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
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