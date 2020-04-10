Энергетика

RT на русскомRT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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Новак сообщил детали нового соглашения ОПЕК+

РБК10 апреля в 15:53

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Известиявчера в 00:01

Новак рассказал о согласовании сделки ОПЕК+

РИА Новости10 апреля в 22:14

ОПЕК+ принято критически важное решение

Вести.Ruвчера в 06:40

Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+

Коммерсантъ10 апреля в 15:50

Новак рассказал подробности переговоров ОПЕК+ по нефти

Lenta.ru10 апреля в 16:06

Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку по ограничению добычи нефти

ProUfu.ru10 апреля в 02:35
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Комментарии

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Общество

В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции

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Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

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Общество

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Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
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Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
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В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов

В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
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Вратарь «Спартака» Ребров постриг детей налысо

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Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось

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