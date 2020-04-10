ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.

Общество В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 234

Религия Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. 192

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 295

Кино Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд Ранее вышел трейлер в котором показали фрагменты, из-за которых мультфильм получил рейтинг R. Режиссером мультфильма – Итан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»). 2

Общество Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев «Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России». 5

Футбол Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак Бывший футболист сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.

Общество В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин. 185

Общество Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск. 92

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Общество Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. 70

Религия Православные христиане отмечают Вербное Воскресение В праздник Входа Господня в Иерусалим архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай обратился к пастве с воскресной проповедью. 268

Общество В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли. 2

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Футбол Вратарь «Спартака» Ребров постриг детей налысо Вратарь «Спартака» Артем Ребров побрил налысо двух своих сыновей и обратился к жене.

Шоу-бизнес Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru. 619

Здоровье Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения. 1