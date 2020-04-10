Энергетика
RT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
Читать в источнике
Оценить696
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Комментарии
Общество
В Москве умерли еще десять пациентов с коронавирусом
Еще десять пациентов с подтвержденными случаями заражения новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
ТАСС 14:51
Общество
Ассанж в посольстве Эквадора успел стать отцом двоих детей
Невеста основателя интернет-портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа призвала суд выпустить его из тюрьмы под залог.
News.ru 04:17
Общество
В Подмосковье за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом
В Московской области за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:12
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Религия
Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан
Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о жизни после разрыва с Джиганом
Жена Джигана Оксана Самойлова рассказала о жизни после разрыва с рэпером.
News.ru 06:08
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке на 5 или больше млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Кино
Трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд
Ранее вышел трейлер в котором показали фрагменты, из-за которых мультфильм получил рейтинг R. Режиссером мультфильма – Итан Сполдинг («Бэтмен: Нападение на Аркхэм»).
Cyber.sports.ru 06:35
Общество
Уткин жёстко ответил Соловьёву на высказывание про Киев
«Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали», — написал Соловьёв на своей странице в «Твиттере» в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который «сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Чемпионат 13:21
Футбол
Экс-футболист сборной Италии Джанлука Виалли сообщил, что победил рак
Бывший футболист сборной Италии, туринского "Ювентуса" и лондонского "Челси" Джанлука Виалли сообщил, что вылечился от онкологического заболевания после длительного курса химиотерапии.
РИА Новости 11:59
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 10 апреля в 07:23
Общество
В Татарстане ужесточили правила выхода из дома в период самоизоляции
Республиканский оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Татарстане скорректировал правила выхода из дома по смс-разрешениям из-за злоупотреблений отдельными жителями - теперь поехать на дачу можно будет только два раза в неделю, посетить МФЦ раз в неделю, сообщил министр цифрового развития республики Айрат Хайруллин.
РИА Новости 10:39
Общество
Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
Вести.Ru 10:42
Здоровье
В Свердловской области выявили еще четыре случая коронавируса
По данным оперштаба по коронавирусу на воскресенье, 12 апреля, на территории Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:18
Общество
В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве
Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва 09:12
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Религия
Православные христиане отмечают Вербное Воскресение
В праздник Входа Господня в Иерусалим архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай обратился к пастве с воскресной проповедью.
ОГТРК Ямал-Регион 04:46
Общество
В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели
В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru 12:21
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Политика
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Происшествия
В Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании шести самолётов, которые вылетели из Москвы или направляются в российскую столицу.
RT на русском вчера в 11:39
Футбол
Вратарь «Спартака» Ребров постриг детей налысо
Вратарь «Спартака» Артем Ребров побрил налысо двух своих сыновей и обратился к жене.
Metaratings 10:30
Футбол
Фарфан объяснил свой комментарий о снижении зарплат в «Локомотиве»
Игрок «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал свое высказывание о снижении заработной платы игрокам клуба.
Vprognoze.ru 03:01
Шоу-бизнес
Состояние Татьяны Булановой стабилизировалось
Концертный директор певицы Татьяны Булановой Константин Сергеев заявил, что состояние артистки, которую 11 апреля доставили центр имени Алмазова, стабилизировалось, сообщает Gazeta.ru.
МР7.ру 08:44
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Здоровье
Ляшко назвал условие коллапса украинской медицины
Коронавирус COVID-19 приведет к коллапсу медицинской системы в Украине в случае, если заразу подхватят 10% населения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 12 апреля Министерство охраны здоровья (МОЗ) рассчитывает, что благодаря принятым превентивным мерам коронавирусом переболеет не более 2% населения.
Украина.ру 11:56
Общество
Воробьев уточнил, как получить электронный пропуск
Электронный пропуск для перемещения по Московской области можно получить через специальное приложение СТОП Covid-19, доступное в Google Play и AppStore, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Вести.Ru 13:57