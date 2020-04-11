Энергетика
RT на русскомОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти
ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.
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Футбол
Саньоль не общался с Зиданом два года после ЧМ-2006
Спорт-Экспресс вчера в 16:47
Общество
Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
Энергетика
Мексика договорилась с США и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Мексика пришла к соглашению с США по сокращению уровня добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
Pravda.Ru вчера в 09:49
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии
Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии.
Невские Новости 00:15
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
Кино
HBO Max запустится без эксклюзивного эпизода «Друзей»
Афиша Daily вчера в 19:35
Общество
В Рязанской области из-за коронавируса блокированы два села
По данным областного Минздрава, жители сел Заокское и Коростово составляют 17% от общего количества зараженных коронавирусом в регионе.
Эхо Москвы вчера в 19:10
Здоровье
На Сахалине подтвердили 12-й случай заражения новым коронавирусом
В Сахалинской области врачи подтвердили 12-й случай заражения местного жителя коронавирусной инфекцией.
АСТВ 00:49
Авто
Появились фото французской версии «Москвич-2141»
Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL.
Автоновости дня 09 апреля в 11:15
Происшествия
Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области
Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
Общество
Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек
В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Общество
Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ
Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи.
РИА Новости вчера в 04:33
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Происшествия
Экс-депутата украинской Рады подозревают в убийстве
Киев, 10 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Украинского политика, депутата Верховной рады прошлого созыва Татьяну Черновол подозревают в совершении умышленного убийства.
REGNUM вчера в 06:02
Общество
На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Еще 14 новых случаев COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число достигло 66, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:33
Общество
Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов
В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета вчера в 15:54
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154
Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 01:28
Общество
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу
Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru вчера в 18:36
Наука
Во Франции нашли фрагмент веревки возрастом больше 40 тысяч лет
Телеканал RTVI 09 апреля в 21:02
Шоу-бизнес
Киностудию Максима Фадеева и Глюкозы признали банкротом
Студия принадлежала продюсеру Максиму Фадееву и Наталье Чистяковой-Ионовой, известной как певица Глюкоза.
News.ru вчера в 05:19
Армия и оружие
Зона бедствий и расправ
Кадр видео "Минюста ДНР" В 2014-2015 годах боевики неоднократно заходили на территории колоний, били заключенных и издевались над ними.
Грани.ру 08 апреля в 07:44
Общество
В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки
За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
Общество
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома
Жителей Курганской области обяжут отправлять СМС при выходе из дома, сообщил в пятницу губернатор Вадим Шумков.
РИА Новости вчера в 16:47