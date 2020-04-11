ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак по итогам встречи министров стран G20.

Армия и оружие Российские военные продезинфицировали дома для престарелых в Италии Российские военнослужащие и военные подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома для престарелых в трех населенных пунктах Ломбардии. 27

Политика Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19. 837

Авто Появились фото французской версии «Москвич-2141» Яркий пример – «Москвич-2141», известный под экспортными именами Aleko 141 и Aleko SL. 9

Общество Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.

Общество Более 30 стран попросили у России поставить аппараты ИВЛ Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб рассказал журналистам, что в апреле Россия планирует произвести 500 аппаратов ИВЛ, в мае — две с половиной тысячи, а в июне — три тысячи. 549

Происшествия Экс-депутата украинской Рады подозревают в убийстве Киев, 10 апреля 2020, 13:02 — REGNUM Украинского политика, депутата Верховной рады прошлого созыва Татьяну Черновол подозревают в совершении умышленного убийства. 7

Общество На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом Еще 14 новых случаев COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число достигло 66, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров. 24

Политика Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу. 3,8K

Экономика АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15% Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%. 367

Происшествия СК рассказал, как помогал Польше в расследовании крушения Ту-154 Следственный комитет одобрил более 40 запросов Польши на осмотр обломков разбившегося в 2010 году президентского самолета Ту-154, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 389

Общество Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома. 158

Армия и оружие Зона бедствий и расправ Кадр видео "Минюста ДНР" В 2014-2015 годах боевики неоднократно заходили на территории колоний, били заключенных и издевались над ними.