"ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили... вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года", — говорится в коммюнике.
Читатели британской газеты Daily Mail в жесткой манере отреагировали на высказывания супруги президента Украины Владимира Зеленского по поводу частых жалоб жителей Великобритании на существенный рост цен за коммунальные услуги.
Уход российских войск с Запорожской АЭС — единственный способ добиться безопасности на электростанции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским.