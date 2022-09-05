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ОПЕК+ сократила квоту на добычу нефти на октябрь на 100 000 баррелей в сутки

В августе ОПЕК+ внепланово повысил квоту на добычу нефти на сентябрь на 100 000 барр./сутки.
Ведомости
"ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили... вернуться к уровню добычи в августе 2022 года для стран-участниц ОПЕК и не-ОПЕК на октябрь 2022 года", — говорится в коммюнике.
РИА Новости
ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.
ПРАЙМ
Общий уровень добычи нефти у стран альянса может вернуться к августовскому уровню - 43,854 млн б/с.
ТАСС

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Россия и ОПЕК сократят добычу нефти в октябре на 100 000 баррелей в сутки
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