Энергетика
РБКОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.
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