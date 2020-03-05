Энергетика
РБКОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7096 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин: ситуация в Идлибе требует прямого диалога с Эрдоганом
Путин отметил, что всегда есть темы для разговора, но обострение ситуации в Идлибе требует прямого разговора лично с Эрдоганом.
Происшествия
Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Технологии
«Россети» запустили цифровую платформу для казначейства группы
По словам заместителя гендиректора по экономике и финансам компании «Россети» Павла Гребцова, благодаря внедрению платформы как одного из этапов трансформации казначейской функции группы компаний «Россети» повышается скорость, надежность и безопасность проведения расчетных операций, а также прозрачность финансовых процессов группы.
Футбол
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча
Болельщики «Зенита» и «Ахмата» подрались во время матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Политика
Названы основные вызовы нацбезопасности России в Арктике
Основными вызовами нацбезопасности стали наращивание иностранного военного присутствия в Арктике и дискредитация деятельности России.
Общество
«Аэрофлот» приостановит рейсы в Гонконг
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что временно приостанавливает рейсы в Гонконг.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Здоровье
Татьяна Савинова: Тест на ВИЧ пройдут более 470 тысяч оренбуржцев
Перед региональным минздравом поставлена задача охватить проверкой на ВИЧ 471 122 человека.
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Кино
Слух: во втором сезоне «Ведьмака» может сыграть Натали Дормер
Гаджеты
Sony продемонстрировала новые модели телевизоров в Москве
Компания Sony показала в Москве модельный ряд телевизоров 2020 года, который впервые был представлен на выставке CES 2020.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Армия и оружие
Стала известна дата спуска на воду корвета «Ретивый» проекта 20380
Строящийся на "Северной верфи" корвет проекта 20380 "Ретивый" планируется спустить на воду 12 марта этого года.
Технологии
В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Общество
Кейт Миддлтон появилась на публике в дешевых сережках из масс-маркета
Кейт Миддлтон появилась на публике в Дублине в дешевых сережках масс-маркетового бренда Accessorize. Ее фотографии публикует The Sun.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Кэти Перри ждет первенца от Орландо Блума
В 2018 году пара объявила о помолке. У Орландо Блума уже есть сын от модели Миранды Керр. Для Перри ребенок будет первенцем.
Единоборства
Мейвезер ответил на вызов Хабиба
Авто
Продажи Haval H5 в России стартуют 20 апреля
Как сообщили представители дилерских центров Haval, продажи новых кроссоверов H5 на российском авторынке стартуют 20 апреля.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Происшествия
Журналиста Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов сообщил «Интерфаксу», что Следственный комитет России (СКР) прислал ему направление на психиатрическую экспертизу.
Общество
В России могут изменить систему оплаты больничных и декретных отпусков
Речь идет о выплатах по больничному листу, по беременности и родам, об оплачиваемом отпуске сверх установленных Трудовым кодексом РФ 28 дней и о социальном пособии на погребение.
Гаджеты
Опубликованы изображения PlayStation 5 и геймпада в новом дизайне
Интернет-ресурс LetsGoDigital и Concept Creator представили возможный будущий дизайн игровой Sony PlayStation 5, создав анимацию и рендеры.
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Силуанов подчеркнул, что такая ситуация наиболее ярко выражена в западных странах с развитой экономикой и в России.