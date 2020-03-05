Энергетика

РБКРБКОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки. Об этом говорится в официальном заявлении картеля, на которое ссылается агентство Reuters.
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