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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

В июльском отчете прогноз был на уровне 8,9 млн баррелей в сутки. В 2021 году, по оценкам ОПЕК, она ожидает рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки.В источнике
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Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газета10:10
РБК

Нефть, Lyft, золото, Cisco: за какими акциями следить сегодня

РБК02:00
Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москва09:20
Известия

ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известия09:12
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ09:11
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАСС08:22
Аргументы и Факты

ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Аргументы и Факты09:27

В результате пожара на месторождении в ХМАО погиб один человек

Три человека госпитализированы с ожогами в результате пожара на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, два из них находятся в реанимации.
ТАСС09:27
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Список фильмов с реальными сценами секса составлен

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufaвчера в 06:22
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Иртыш — Чертаново 1:2

15-летний нападающий клуба «Чертаново» Сергей Пиняев забил свой дебютный мяч в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в матче третьего тура с омским «Иртышом».
RT на русском11:10

В Могилеве задержали белоруса с оружием и взрывным устройством

На кадрах, снятых во время обыска, видно, что у молодого человека обнаружили пачки селитры, пиротехнические изделия, нож, кастет, самодельные взрывные устройства и набор деталей для изготовления огнестрельного оружия.
Lenta.ru10:50
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«ПСЖ» обыграет «Аталанту» в четвертьфинале Лиги чемпионов 12 августа

Ставший чемпионом Франции досрочно, "ПСЖ" завершил сезон, выиграв Кубок Франции и Кубок Лиги, в то время как "Аталанта" завоевала "бронзу" Серии А. На стадии 1/8 финала клуб из Бергамо прошел "Валенсию", а коллектив Тухеля "расправился" с дортмундской "Боруссией".
ODDS.ru02:56

Камчатка, Сахалин, Хабаровск и Забайкалье не выполнили поручение Путина

Петропавловск-Камчатский, 12 августа 2020, 11:49 — REGNUM Четыре региона Дальнего Востока попали в список 27 субъектов, которые не справились с переходом школ на бесплатное горячее питание для учеников младших классов.
REGNUM04:49
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Лавров обсудил с главой МИД Финляндии сроки открытия границы

«Сергей Лавров и Пекка Хаависто обменялись видением ситуации на российско-финляндском участке госграницы с учётом введённых ограничений на её пересечение, обсудили возможные сроки их снятия», — говорится в сообщении МИД России.
RT на русском09:49
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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