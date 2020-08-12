ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

В июльском отчете прогноз был на уровне 8,9 млн баррелей в сутки. В 2021 году, по оценкам ОПЕК, она ожидает рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки.