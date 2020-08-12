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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

В июльском отчете прогноз был на уровне 8,9 млн баррелей в сутки. В 2021 году, по оценкам ОПЕК, она ожидает рост мирового спроса на нефть на 7 млн баррелей в сутки, до 97,6 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

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