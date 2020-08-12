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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Отмечается, что организация ухудшила прогноз по снижению спроса на сырье в этом году почти на 100 тыс. баррелей в сутки на фоне замедления экономической активности в ряде стран. Таким образом, глобальный спрос на нефть в мире в 2020 году может составить 90,63 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъ09:11
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Газета.Ru

ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу

Газета.Ru12:15
Lenta.ru

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Lenta.ru11:34
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАСС08:22
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Аргументы и Факты09:27
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ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъ09:11
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ОПЕК незначительно ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

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Российская газета10:38
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Sputnik Армения12:44
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