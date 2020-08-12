ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

The Moscow Post 15

Отмечается, что организация ухудшила прогноз по снижению спроса на сырье в этом году почти на 100 тыс. баррелей в сутки на фоне замедления экономической активности в ряде стран. Таким образом, глобальный спрос на нефть в мире в 2020 году может составить 90,63 млн баррелей в сутки.