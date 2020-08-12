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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Отмечается, что организация ухудшила прогноз по снижению спроса на сырье в этом году почти на 100 тыс. баррелей в сутки на фоне замедления экономической активности в ряде стран. Таким образом, глобальный спрос на нефть в мире в 2020 году может составить 90,63 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
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Lenta.ru

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Lenta.ruвчера в 11:34
Эхо Москвы

ОПЕК незначительно ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Эхо Москвывчера в 12:05
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22
Финмаркет

ОПЕК понизила оценку падения поставок из стран не-ОПЕК в 2020 году до 62,11 млн б/с

Финмаркетвчера в 08:49
Росбалт

ОПЕК пересмотрел прогноз по мировому спросу на нефть

Росбалтвчера в 08:43
ПРАЙМ

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ПРАЙМвчера в 08:26
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РБК: чистый долг России вновь оказался положительным
РИА Новости20:21
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами
Ведомости00:21
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 10:57
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Лукашенко провел совещание по вопросам защиты конституционного строя

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал в среду совещание по вопросам обеспечения безопасности, защиты конституционного строя, следует из сообщения в Telegram-канале "Пул первого".
РИА Новостивчера в 07:51
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