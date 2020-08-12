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ТАСС
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
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Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москвавчера в 09:20
Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газетавчера в 10:10
ПРАЙМ

ОПЕК ждет восстановления добычи сланцевой нефти в США к 2022 году

ПРАЙМвчера в 12:09
Эхо Москвы

Международное энергетическое агентство представит сегодня ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка

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ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известиявчера в 09:12
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Изобличивший полковника Черкалина экс-сотрудник ФСБ освобожден по УДО

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего сотрудника Управления контрразведывательного обеспечения кредитно-финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Михаила Горбатова, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по делу о мошенничестве.
Интерфаксвчера в 07:25
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Ученые из США указали на новую технологию создания детей

По словам доцента кафедры акушерства и гинекологии Стэнфордского университета Витторио Себастьяно, медицинские технологии приближаются к созданию метода искусственного воспроизводства людей, которые позволят клонировать умерших знаменитостей и создавать «дизайнерских детей» Ученый отмечает, что наука очень близка к получению из человеческих стволовых клеток жизнеспособных сперматозоидов.
МедиаПотоквчера в 07:10
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Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения

Больше остальных рискуют остаться без работы люди, занятые в сфере торговли, услуг, бытового обслуживания, административной работы, а также в транспортной отрасли, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Минтруда.
РИА Новостивчера в 22:25
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Адвокат задержанного в Беларуси колумниста «Новой» Шклярова сообщил о пытках подзащитного в СИЗО

Адвокат Антон Гашинский, защищающий российского политтехнолога и постоянного автора «Новой газеты» Виталия Шклярова, сообщил в интервью «Новой» о пытках в отношении его клиента.
Новая газета17:17
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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