ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
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ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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