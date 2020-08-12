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ТАСС
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Международное энергетическое агентство представит сегодня ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка

Эхо Москвы17:05
Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газетавчера в 10:10
Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москвавчера в 09:20
ПРАЙМ

ОПЕК ждет восстановления добычи сланцевой нефти в США к 2022 году

ПРАЙМвчера в 12:09
Известия

ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известиявчера в 09:12
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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