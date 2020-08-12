ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
Смотрите также
Именинница скатилась с яхты прямо к поджидавшей ее акуле
Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Составлен список фильмов с реальными сценами секса
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
МиГ-31 совершил аварийную посадку в Перми из-за отвалившегося колеса
Dava выпустил совместный клип с Филиппом Киркоровым
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Ивановской области
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Минтруд РФ может увеличить пособие на детей от 3 до 7 лет
Биатлонистка Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
В Минске ОМОН открыл стрельбу по стоявшим на балконах людям
МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
Известный ведущий гостелеканала «Беларусь 1» объявил об увольнении
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Подробнее о событии