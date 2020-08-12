ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.