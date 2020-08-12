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ТАСС
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на порядка 100 тыс. баррелей в сутки из-за замедления экономической активности в ряде стран.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Международное энергетическое агентство представит сегодня ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка

Эхо Москвы17:05
Российская газета

Доклад ОПЕК: Россия в июле исполнила сделку ОПЕК+ на 88 процентов

Российская газетавчера в 10:10
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22
Говорит Москва

В ОПЕК заявили об ухудшении выполнения сделки Россией

Говорит Москвавчера в 09:20
Известия

ОПЕК призвала к продолжению сокращения объемов добычи нефти

Известиявчера в 09:12
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11
ПРАЙМ

ОПЕК ждет восстановления добычи сланцевой нефти в США к 2022 году

ПРАЙМвчера в 12:09

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Веснавчера в 10:40
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Составлен список фильмов с реальными сценами секса

Профессиональные актеры легко изобразят поцелуй перед камерой и даже постельную сцену, однако некоторые режиссеры требуют от звезд заняться перед камерой сексом по-настоящему, для создания реалистичной атмосферы.
ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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Ожирение приводит к повышенному риску агрессивного рака груди

Исследование показало, что жировая ткань людей с ожирением выделяет повышенное количество внеклеточных везикул, обогащенных вредными и воспалительными молекулами, в кровоток, что может изменить клетки рака груди, сделав их более агрессивными и инвазивными.
MedikForum.ruвчера в 05:09
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Порошенко призвал провести повторные выборы президента Белоруссии

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны совместно с партнерами по "Люблинскому треугольнику" (Украина, Литва, Польша) назначить спецпредставителя по Белоруссии, который будет содействовать урегулированию ситуации в стране.
РИА Новостивчера в 16:13
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