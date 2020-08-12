ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
ОПЕК немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, снова ожидает падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
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