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ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК немного ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2020 году, снова ожидает падения на 9,1 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году продолжает ожидать рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в августовском докладе организации.В источнике
С чего всё началось
В 2020 году ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 9,06 млн баррелей в сутки, до 90,63 млн баррелей в сутки, следует из августовского отчета организации (.pdf
).
Коммерсантъвчера в 09:11
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Газета.Ru

ОПЕК ухудшила прогноз по нефтяному спросу

Газета.Ruвчера в 12:15
Аргументы и Факты

ОПЕК ухудшила прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году

Аргументы и Фактывчера в 09:27
Эхо Москвы

ОПЕК незначительно ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Эхо Москвывчера в 12:05
Lenta.ru

Миллионы тонн нефти оказались никому не нужны

Lenta.ruвчера в 11:34
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть

Коммерсантъвчера в 09:11
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАССвчера в 08:22
РБК

Нефть, Lyft, золото, Cisco: за какими акциями следить сегодня

РБКвчера в 02:00

Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении
REGNUMвчера в 14:47
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUMвчера в 10:57
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В Калининграде почтили память погибших моряков подлодки «Курск»

В Калининграде в филиале военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» почтили память экипажа атомного подводного ракетного крейсера «Курск», который погиб 12 августа 2000 года после взрыва на глубине 108 м. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя Балтийского флота Романа Мартова.
РБКвчера в 06:56
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Представлен видеоролик, демонстрирующий геймплей Atomic Heart

Создатели Atomic Heart заявили, что игра выйдет не только на ПК, PlayStation 4 иХвох One, но еще и на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Также они отметили, что на новых консолях не будет загрузочных экранов благодаря тому, что SSD будет быстрым.
Vevby.ruвчера в 16:51
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Глава Октябрьского района Витебска заставил переписать протокол на участке, где победила Тихановская

В Сети опубликована аудиозапись, на которой предположительно глава Октябрьского района Витебска Сергей Сташевский отчитывает членов одной их участковых комиссий, требуя изменить протокол в пользу одного из кандидатов на выборах президента Белоруссии.
Росбалтвчера в 06:30
5

Жители белорусских городов вышли на акции против жестокости

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
РИА Новостивчера в 09:25
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ЦБ попросит правительство отложить переход банков на российское ПО

Банк России (ЦБ) согласился с инициативой российских банков, выступивших за перенос сроков перевода критической инфраструктуры (КИИ) на российское ПО, сообщила Ассоциация банков России (АБР).
Коммерсантъвчера в 12:43
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Системные требования «Мстителей»: потребуется от 75 до 110 ГБ свободного места

Рекомендуемые требования ОС — Windows 10 (64 бита) Процессор — Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 51600 Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ) Оперативная память — 16 гигабайт Места на диске — 110 гигабайт.
Игромания.рувчера в 15:25

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новостивчера в 11:54
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
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