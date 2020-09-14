Согласно предварительным прогнозам ОПЕК, в будущем году мировой спрос на сырье может вырасти на 6,6 миллионов баррелей в сутки, что ниже на 0,4 баррелей в сравнении с предыдущими оценками.

С чего всё началось ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации. ТАСС вчера в 07:41