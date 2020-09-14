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ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Согласно предварительным прогнозам ОПЕК, в будущем году мировой спрос на сырье может вырасти на 6,6 миллионов баррелей в сутки, что ниже на 0,4 баррелей в сравнении с предыдущими оценками.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
ТАССвчера в 07:41
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REGNUM

Страны ОПЕК пересмотрели прогноз спроса на нефть

REGNUMвчера в 15:07
ПРАЙМ

Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых регионах США в октябре сократится на 0,9% - EIA

ПРАЙМвчера в 15:51
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ТАССвчера в 07:41
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Коммерсантъвчера в 09:01
РЕН ТВ

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

РЕН ТВвчера в 08:03
Газета.Ru

ОПЕК ухудшила ожидания по спросу на нефть

Газета.Ruвчера в 10:16
Финмаркет

ОПЕК в августе увеличила добычу нефти до 24,05 млн баррелей в сутки, исполнив сделку ОПЕК+ на 103%

Финмаркетвчера в 08:38

Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что группа зарубежных юристов готовит документы для привлечения белорусского лидера Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге, а также отметил, что "будет более чем достаточно", если европейские санкции введут только против Лукашенко и его окружения.
Цепкало готовит документы по Лукашенко и его окружению для Гааги
РИА Новости17:27
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В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального

Специальные лаборатории Франции и Швеции провели повторные исследования проб российского блогера Алексея Навального и подтвердили отравление веществом группы "Новичок", сообщило правительство ФРГ.
В Германии сообщили о результатах повторного анализа проб Навального
РИА Новостивчера в 04:55
3,1K

Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+13 сентября в 10:00
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Брат убитой в Петербурге аспирантки Ещенко признан потерпевшим по делу

Октябрьский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство родителей аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, в убийстве которого обвиняется историк Олег Соколов, и прекратил их полномочия как потерпевших.
Интерфаксвчера в 08:00
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22