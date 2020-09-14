ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году
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ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году на 400 тыс. баррелей в сутки. В августовском отчете говорилось, что сокращение спроса будет на уровне 9,06 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
ТАСС07:41
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