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Коммерсантъ
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в мире в 2020 году на 400 тыс. баррелей в сутки. В августовском отчете говорилось, что сокращение спроса будет на уровне 9,06 млн баррелей в сутки.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила свой прогноз падения мирового спроса на нефть в 2020 году на 0,4 млн баррелей в сутки. Теперь картель ожидает сокращения спроса по итогам текущего года на 9,5 млн баррелей в сутки - до 90,2 млн баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе организации.
ТАСС07:41
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REGNUM

Страны ОПЕК пересмотрели прогноз спроса на нефть

REGNUM15:07
Газета.Ru

ОПЕК ухудшила ожидания по спросу на нефть

Газета.Ru10:16
Финмаркет

ОПЕК в августе увеличила добычу нефти до 24,05 млн баррелей в сутки, исполнив сделку ОПЕК+ на 103%

Финмаркет08:38
Коммерсантъ

ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

Коммерсантъ09:01
РЕН ТВ

ОПЕК ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть

РЕН ТВ08:03
ТАСС

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

ТАСС07:41
ПРАЙМ

Нефть продолжает дешеветь после публикации доклада ОПЕК

ПРАЙМ12:41

В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального
РИА Новости13:45
12

Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+вчера в 10:00
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Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты10:58
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Трудные времена: Что надо сделать Мишустину, чтобы бедность победить

Рассуждая о повышении реальных доходов населения, многие эксперты забывают, что правительство намерено добиться этого еще и за счет "обеления" той части доходов, которые сегодня находятся в тени, говорит директор ассоциации "России скии дом международного научно-технического сотрудничества" Дмитрии Протасовскии.
Свободная Пресса01:35
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Смольный не хочет ужесточать ковид-режим, но послаблений не будет

Санкт-Петербург, 14 сентября 2020, 18:09 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга на фоне роста суточного количества заражений коронавирусной инфекцией и в ожидании второй волны пандемии пока не планируют ужесточения ограничительных мер.
REGNUM11:09

США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUM15:16

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК08:16
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Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новости15:28
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