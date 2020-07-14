Энергетика
ТАССОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 8,9 млн б/с в текущем году, следует из июльского отчета организации.
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Политика
ЦИК зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента Белоруссии
ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять кандидатов на выборах президента страны, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.
RT на русском 06:31
Шоу-бизнес
Бренд Louis Vuitton прокомментировал скандал с Дакотой и Рудковской
В Louis Vuitton прокомментировали скандал с Ритой Дакотой и Яной Рудковской из-за сумок, которые они собирались разыгрывать в Инстаграме.
Super.ru 04:42
Авто
Ford официально представил внедорожник Bronco Sport
Компания Ford официально представила новую версию внедорожника Ford Bronco, получившего версию Sport.
Деловое.ТВ 06:18
Экономика
Индекс промпроизводства в Татарстане увеличился на 0,2%
По итогам января-мая 2020 года индекс промышленного производства в России составил 97,6%. Больше всего показатель увеличился в Тюменской (129,8%) и Тульской (124,1%) областях.
TatCenter вчера в 03:24
Авто
В России запретят ремонтироваться восстановленными запчастями
Изменения, прописанные в пакете изменения для Техрегламента «О безопасности колёсных транспортных средств» запрещает российским автовладельцам использовать восстановленные узлы и агрегаты, а также обяжет получать разрешения для установки, например, багажника на крышу.
SpeedMe 08:09
Экономика
Путин подписал пакет законов о льготах для бизнеса в Арктике
Президент России Владимир Путин подписал пакет законов, устанавливающий в Арктике особый режим работы компаний, с предоставлением бизнесу налоговых льгот, с введением реестра участников и процедурой свободной таможенной зоны.
Известия 02:16
Армия и оружие
В ДНР заявили о гибели трёх украинских диверсантов под Горловкой
RT на русском 10:27
Путешествия
АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
Известия 06:55
Гаджеты
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
ToDay News Ufa 06:50
Шоу-бизнес
Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке
Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
CT news вчера в 18:24
Происшествия
В Краснодаре ликвидируют последствия подтопления
В Краснодаре прошел сильный ливень, вызвавший подтопление дорог, тротуаров и дворов, сообщило региональное управление МЧС.
Коммерсантъ 09:11
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом
По данным bobsoccer.ru, ЦСКА проявляет интерес к испанскому нападающему португальского клуба "Фамаликан" Тони Мартинесу.
Bobsoccer 10:22
Армия и оружие
Российские истребители выполнили перехват иностранных самолётов
Российские истребители поднимались на перехват самолётов-разведчиков ВВС Норвегии и ВМС США, которые были обнаружены над Баренцевым и Чёрным морями.
RT на русском 09:24
Общество
ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату
На единовременную выплату могут рассчитывать люди 1967 года рождения и рожденные раньше.
Evo-rus.com 10:02
Финансы
Курс евро превысил 81 рубль впервые с 7 июля
Курс евро на Московской бирже впервые с 7 июля преодолел отметку в 81 руб, свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 09:23
Экономика
Строительство моста через реку Лена в Якутии завершится в 2024 году
В конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" - ООО "РТ-Развитие бизнеса" - и группа "ВИС" создали консорциум - "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) - для реализации проекта строительства моста через Лену в Якутии.
Интерфакс 10:14
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Общество
Фигурантам дела «Нового величия» продлили арест до 17 августа
Москва, 14 июля 2020, 16:48 — REGNUM Люблинский суд Москвы продлил до 17 августа меру пресечения семерым фигурантам дела «Нового величия», обвиняемым в создании экстремистского сообщества.
REGNUM 09:48
Технологии
Мобильный комплекс для борьбы с гражданскими дронами создали в России
Мобильный комплекс обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам под названием «Атака-Трофи» создан на базе автомобиля УАЗ.
ТК Звезда 10:15
Политика
Госдума одобрила законопроект о наказании за отчуждение территорий РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за нарушение территориальной целостности России.
Коммерсантъ 08:22
Общество
Арестованный в Берлине диджей Казначеев освобождён из тюрьмы под залог
Арестованного в Берлине по запросу США российского диджея Дениса Казначеева освободили под залог в размере 20 тысяч евро, сообщает ТАСС со ссылкой на его агента.
Аргументы и Факты 09:00
Общество
Макрон заявил о признаках второй волны коронавируса во Франции
Есть признаки того, что коронавирус возвращается во Францию, заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время интервью телеканалам France 2 и TF.
Rambler News Service 09:07
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Космос
Астрономы обнаружили на небе гигантскую Стену Южного полюса
Астрономы обнаружили за сверхскоплением Ланиакея гигантскую нитевидную структуру, получившую название Стена Южного полюса, сообщается в статье в журнале Astrophysical Journal.
N+1 вчера в 12:08
Общество
Шеф-редактор «МБХ медиа» уволился после обвинений в домогательствах
Шеф-редактор «МБХ медиа» Сергей Простаков уволился на фоне обвинений в домогательствах с его стороны.
Взгляд.ру 02:25