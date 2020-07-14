ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 8,9 млн б/с в текущем году, следует из июльского отчета организации.

ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

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