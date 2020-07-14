Энергетика
ПРАЙМОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.
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Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Политика
Володин призвал коммунистов в Думе покаяться за Крым
Сегодня, 14 июля, во время пленарного заседания Госдумы, на котором обсуждался законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин жестко высказался в адрес представителей Коммунистической партии.
Радио Комсомольская правда 13:18
Гаджеты
Apple может отложить выпуск iPhone 12 из-за пандемии COVID-19
Apple iPhone 12 Render Последние несколько лет Apple выпускает свои последние модели iPhone в сентябре.
PROkhab.ru 05:22
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
iReactor 12:12
Культура
Ярмарка современного искусства Cosmoscow объявила участников
Афиша Daily 09:19
Происшествия
Кровля горящего склада обрушилась в Долгопрудном
Кровля горящего обувного склада в Долгопрудном полностью обрушилась, сообщили "Интерфаксу" в МЧС России.
Интерфакс 17:45
Футбол
Фарфан продлил контракт с «Локомотивом» до конца 2020 года
Нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан достиг соглашения с клубом о продлении контракта на полгода, сообщает перуанский портал Libero.По информации источника, 35-летний форвард может остаться в "Локо" в следующему году в зависимости от результатов.
Soccer.ru 15:23
Армия и оружие
Трое украинских военных погибли на минном поле под Горловкой
Общественная служба новостей 11:57
Космос
Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет
Live24 06:18
Шоу-бизнес
Стало известно, за чей счет женится сын Дэвида Бекхэма
В начале июля стало известно о том, что сын британского футболиста Дэвида Бекхэма – 21-летний Бруклин, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной – дочери американского миллиардера актрисе Николе Пельтц.
Bimru.ru 12:32
Экономика
Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС 08:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
Общество
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов попросил себе в камеру 60 книг классической литературы и сказал, что доволен питанием.
Известия 15:17
Общество
Антипов уличил следствие по делу MH17 в махинациях
Речь идет о версии с попаданием в самолет ракеты, якобы выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук".
Народные новости вчера в 14:13
Общество
Умер последний генсек ЦК Компартии Чехословакии Милош Якеш
Скончался последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ) Милош Якеш, которая правила в Чехословацкой Социалистической Республике (ЧССР) до 1989 года, передает информационное агентство ČTK.
Газета.Ru 17:16
Политика
Избирком: действующий президент Польши лидирует во втором туре выборов
Сусанин вчера в 06:59
Общество
Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного
Последний раз федерального заключенного казнили в стране в 2003 году.
Газета.Ru 09:12
Политика
США отменили решения по студенческим визам
Американские власти изменили свое решение по аннулированию студенческих виз для иностранцев.
Газета.Ru 16:40
Общество
В Думу внесли поправки об изъятии детей из семьи лишь по решению суда
В Госдуму внесли пакет законопроектов по изменениям в семейном законодательстве, который предусматривает изъятие детей из семьи только на основании решения суда и при наличии вины со стороны родителей.
RT на русском 11:27
Футбол
В «Локомотиве» отреагировали на требование Сёмина об отставке Кикнадзе
Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на требование бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
Евро-футбол.ру 07:11
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM 12:51
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru вчера в 02:30
Политика
Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Москва, 14 июля 2020, 20:09 — REGNUM Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией.
REGNUM 13:09