Энергетика

ТАССТАССОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК улучшила прогноз по снижению глобального спроса на нефть в 2020 году на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Таким образом, ОПЕК ожидает падения мирового спроса на 8,9 млн б/с в текущем году, следует из июльского отчета организации.
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ОПЕК: рынок нефти стабилизируется во втором полугодии

Вести.Ru10:56

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ПРАЙМ08:46

ОПЕК улучшила прогноз по снижению спроса на нефть в мире

Коммерсантъ09:33

ОПЕК скорректировал прогноз по мировому спросу на нефть

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ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

Комсомольская правда08:50

ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ТАСС08:40

ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в 2020 году

News.ru09:50
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Астрономы увидели небывалое взаимодействие двух нейтронных звезд

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Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом

Символ строительства Крымского моста кот по имени Мостик станет журналистом в крымском представительстве МИА «Россия сегодня».
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

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Популярный российский комик Максим Галкин в своем Instagram опубликовал новое видео, на котором продемонстрировал, как живет вместе с семьей в замке (находится в деревне Грязь).
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Политика

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство.
РБК 15:37
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Общество

Названы неочевидные признаки умных людей

Пользователи Сети составили рейтинг неочевидных признаков, которые характеризуют умного человека.
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Экономика

Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров

Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg.
РБК 12:08
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Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория

Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
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Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
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Политика

В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
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Игры

Обладатели ПК получили возможность запустить игру Death Stranding

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Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак

По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет 11:14
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Спорт

Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012

Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM 05:55
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Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
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Путешествия

В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны

На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала.
Газета.Ru 14:06
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Армия и оружие

Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США

Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
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Общество

В Минфине объяснили приравнивание пультов ДУ к курительным системам

Приравнивание пультов дистанционного управления (ДУ) для бытовой техники к устройствам для нагревания табака при таможенном оформлении связано со снижением риска недостоверного декларирования устройств для нагревания табака под видом иных товаров.
ТАСС 15:23
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Политика

В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией

Белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что в ходе переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным они обсудили вопрос возобновления транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.
RT на русском 13:05
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Космос

Неудачный первый запуск китайской ракеты попал на видео

Напомним, что неудачный полет должен был стать первым для ракеты Kuaizhou-11, при этом крайне показателен тот факт, что сроки разработки, изготовления и запуска аппарата постоянно переносили.
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Артист заменит Александра Домогарова в постановке, одну из главных ролей в котором также исполнила Юлия Высоцкая.
News.ru 09:01
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Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
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Общество

На акции протеста в Минске начались задержания

Lenta.ru 12:55
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Посол Украины вызван в МИД Армении

Кулебу принял замглавы МИД Шаварш Кочарян и представил послу оценку Армении в связи с заявлением Украины о напряженности на армяно-азербайджанской границе, передает «Sputnik Армения».
Взгляд.ру 08:14
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