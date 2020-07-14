Энергетика

ПРАЙМПРАЙМОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году

ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.
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ОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году

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