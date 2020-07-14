Энергетика
ПРАЙМОПЕК улучшила прогноз по падению спроса на нефть в мире в 2020 году
ОПЕК понизила на 0,1 миллиона баррелей в сутки прогноз по падению мирового спроса на нефть в 2020 году, до 8,9 миллиона баррелей в сутки, при этом в 2021 году ожидается рекордно высокий рост спроса в 7 миллионов баррелей в сутки, говорится в июльском докладе организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Шоу-бизнес
Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»
Ольга Бузова впервые появилась на «Доме-2» в качестве участницы в 2004-м году. На тот момент ей было восемнадцать лет.
CT news 09:20
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 11:10
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду
Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
Происшествия
В Крыму суд вынес приговор владельцу парка львов «Тайган»
Белогорск, Крым, 14 июля 2020, 15:34 — REGNUM Приговор в отношении владельца парка львов "Тайган" Олега Зубкова вынес Белогорский районный суд Республики Крым 14 июля Зубков признан виновным в предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
REGNUM 08:34
Политика
На границе с Азербайджаном погибли четыре человека, заявил МИД Армении
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян уточнила РИА Новости, что в результате эскалации конфликта на границе с Азербайджаном пять человек с армянской стороны получили ранения и четыре - погибли.
РИА Новости 13:28
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Футбол
Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо председателю комитета по этике РФС Семену Андрееву, в котором попросил рассмотреть слова главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на ближайшем заседании.
РИА Новости 06:49
Футбол
Семин не знал о проблемах со здоровьем умершего воспитанника «Локомотива»
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин признался, что ничего не знал о проблемах воспитанника московского клуба Иннокентия Самохвалова со здоровьем.
РИА Новости 10:06
Общество
В Госдуму внесли проект поправок об изъятии детей из семьи
Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников ранее сообщил, что поправки, касающиеся внесудебного изъятия детей, направлены на обеспечение конституционных положений о защите семьи.
RuNews24.ru 12:31
Общество
Сбербанк отстранил двух сотрудников из-за обвинений в домогательствах
Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников на время проверки информации о сексуальных домогательствах с их стороны, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.
РИА Новости 09:32
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Общество
В Чечне установили временный запрет на въезд туристов в республику
Въезд в Чеченскую Республику временно закрыт для туристов по решению оперативного штаба в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил глава регионального управления ГИБДД Идрис Черхигов 14 июля на своей странице в Instagram.
ИА Красная Весна 13:21
Политика
Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Украина рассчитывает на то, что Россия займет конструктивную, ответственную позицию относительно выполнения минских соглашений.
Lenta.ru вчера в 12:26
Авто
Назван самый дорогой в эксплуатации бюджетный седан
ToDay News Ufa 13:12
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
CyberSport.ru 12 июля в 17:41
Политика
Стамбул поддержит Баку на фоне приграничного конфликта с Арменией
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с Арменией, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:36
Общество
Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
Наука
Ученые связали нежелание носить маски и проблемы с памятью
Люди, которые не носят маски во время карантина, не соблюдают социальную дистанцию и отрицают существование коронавируса, могут иметь серьезные проблемы с памятью.
Территория новостей 09:28
Политика
В Абхазии одобрили снос в Сочи памятника русским покорителям Кавказа
В Абхазии официально поприветствовали снос в Адлере памятника русским солдатам — участникам Кавказской войны.
Евразия Daily 12 июля в 15:26
Шоу-бизнес
Ургант опубликовал фотографии дочерей
Шоумен нечасто показывает фотографии семьи, так что его поклонники пришли в восторг. Также Ургант опубликовал фото жены Натальи Кикнадзе.
РИАМО вчера в 04:39
Политика
Построено более 50 км трубопровода для переброски воды в Симферополь
Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который должен соединить Тайганское и Симферопольское водохранилища в Крыму, сообщили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12 июля в 23:42
Общество
Минздрав отменил справки на коронавирус для посещения санатория
Минздрав изменил приказ о правилах въезда в санатории. Им разрешили принимать туристов без справок на отсутствие коронавируса.
Коммерсантъ 11:31
Общество
Музыкальный сервис Spotify станет доступен в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify запускается в России с 15 июля.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском вчера в 21:36
Недвижимость
Однокомнатные квартиры теряют популярность
Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Политика
ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии
В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16