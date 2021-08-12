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ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2021 и 2022 годы

Общий объем добычи конденсата и ШФЛУ на газовых конденсатах и ШФЛУ в 1П21 составил 1,21 тыс. баррелей в сутки, увеличившись на 0,09 тыс. баррелей в день по сравнению с прошлым годом, в то время как добыча сырой нефти снизилась на 0,5 тыс. баррелей в сутки в 1 полугодии 21 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила в среднем 9,4 тыс. баррелей в сутки.В источнике

С чего всё началось

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2021 году ожидается на уровне 10,78 млн баррелей в сутки (б/с), следует из доклада
 Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Подробнее о событии

ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2021 и 2022 годы
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ОПЕК улучшила прогноз по добыче нефти в России в 2021 году
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