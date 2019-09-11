Страны ОПЕК в августе 2019 года нарастили добычу нефти в месячном выражении на 50 тысяч баррелей — до 29,74 млн баррелей в сутки. Таким образом участники организации перевыполнили соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 50%. В свою очередь страны вне ОПЕК перевыполнили сделку на 10%.

ОПЕК в августе перевыполнила соглашение ОПЕК+ на 20%

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