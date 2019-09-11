Энергетика
News.ruОПЕК в августе перевыполнила соглашение ОПЕК+ на 20%
Страны ОПЕК в августе 2019 года нарастили добычу нефти в месячном выражении на 50 тысяч баррелей — до 29,74 млн баррелей в сутки. Таким образом участники организации перевыполнили соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи на 50%. В свою очередь страны вне ОПЕК перевыполнили сделку на 10%.
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Нигерия в ближайшее время планирует начать соблюдать сделку ОПЕК+
Агентство нефтегазовой информации10 сентября в 23:37
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 07:50, Вашингтон
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Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
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