Будет проведено вещание самой конференции ОПЕК, а также будет показано совещание министров ОПЕК+. Трансляция встречи в данный момент идет на сайте ОПЕК в разделе Multimedia. Напомним, заседание конференции ОПЕК проходит через видеоконференцию.

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