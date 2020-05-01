Энергетика

ИА REXИА REXОПЕК встречает Первомай сокращением добычи нефти

С 1 мая вступила в силу договорённость стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, призванная восстановить сильно упавшие цены.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Вступила в силу сделка ОПЕК+

Известиявчера в 18:28

Вступила в силу сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

Интерфаксвчера в 22:09

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи вступило в силу

Газета.Ruвчера в 17:33

Эксперты вынесли «нефтяной вердикт» со вступлением в силу сделки ОПЕК+

Московский Комсомолец10:56

Россия и ОПЕК начали самое масштабное в истории сокращение добычи нефти из-за пандемии

ТАССвчера в 17:07

Страны ОПЕК+ начали спасать нефть

Lenta.ruвчера в 17:06

Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу

Российская газетавчера в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 11:22, Ашберн

Комментарии

Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ вчера в 15:33
4,1K
Общество

Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом

Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
1,7K
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,7K
Здоровье

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
629
Здоровье

Глава МИД Швеции объяснила отсутствие карантина в стране доверием

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отсутствие строгого карантина по коронавирусу в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению без жестких приказов.
РИА Новости 10:31
Здоровье

В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус

Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
239
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
138
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
4
Общество

ОГЭ для 9-классников могут отменить

В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
10
Общество

ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%

Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
147
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
379
Общество

Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников

Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
1,4K
Политика

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
705
Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
519
Транспорт

Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков

Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе.
Эхо Москвы 09:02
2
Политика

Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина

Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
797
Общество

Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит

Секрет фирмы 07:29
4
Политика

Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
64
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы

Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
45
Общество

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших

У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru вчера в 17:15
349
Общество

В Подмосковье ввели «масочный режим»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
РИА Новости 11:10
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,2K
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
14
Наука

Задержку роста у детей связали с загрязнением воздуха во время беременности

Пребывание женщины в условиях загрязнения воздуха тонкодисперсной пылью в первом триместре беременности привело к задержке физического роста ребенка вплоть до четырехлетнего возраста.
N+1 вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд

Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели.
KM.ru вчера в 11:52
28
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
32
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
600
Шоу-бизнес

Умер актер театра Евгений Федоров

На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
11
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
932
Общество

Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса

Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
Газета.Ru 03:02
580
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное