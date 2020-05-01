Энергетика
ИА REXОПЕК встречает Первомай сокращением добычи нефти
С 1 мая вступила в силу договорённость стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, призванная восстановить сильно упавшие цены.
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Правительство выделило еще 500 млн руб. на помощь россиянам за рубежом
Правительство выделило еще 500 млн руб. на дополнительную помощь россиянам, которые не могут вернуться из-за рубежа.
Коммерсантъ 02:18
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Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Здоровье
Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 07:48
Здоровье
Глава МИД Швеции объяснила отсутствие карантина в стране доверием
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что отсутствие строгого карантина по коронавирусу в Швеции объясняется доверием в обществе, которое позволяет обойтись рекомендациями населению без жестких приказов.
РИА Новости 10:31
Здоровье
В НИИ скорой помощи Петербурга у 111 сотрудников нашли коронавирус
Заражение CJVID-19 официально подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.
Мегаполис онлайн 05:42
Общество
В Испании задержали экс-депутата Госдумы
В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
Общество
ОГЭ для 9-классников могут отменить
В Министерстве просвещения обсуждают вопрос об отмене Основного государственного экзамена (ОГЭ) для 9-классников.
Поступи Онлайн 08:18
Общество
ФАС выявила компанию, которая завышала цены на маски на 957%
Компания с декабря по февраль закупила маски по цене 7,29 руб. за штуку, а при продаже цена возросла до 957% (около 70 руб.).
Коммерсантъ 10:38
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Общество
Попова допустила усиление режима самоизоляции после майских праздников
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер.
Российская газета 10:34
Политика
Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились
Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Транспорт
Московские автомобилисты жалуются на сбой в системе пропусков
Пользователи говорят, что штрафы им пришли за 22 апреля. Это могло быть связано со сбоем в пропускной системе.
Эхо Москвы 09:02
Политика
Песков заявил о максимальном уровне охраны здоровья Путина
Охрана здоровья президента России Владимира Путина осуществляется на максимальном уровне, особенно после заражения коронавирусом нового типа премьер-министра страны Михаила Мишустина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Газета.Ru 10:09
Общество
Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит
Секрет фирмы 07:29
Политика
Правительство ограничило закупки промтоваров для госнужд из-за рубежа
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об унификации запретов на доступ промышленных товаров из иностранных государств к госзакупкам, в том числе, для нужд обороны страны и безопасности государства.
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла после двух лет комы
Сегодня стало известно, что из жизни ушла солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которой было 56 лет.
Вокруг ТВ 08:09
Общество
У больниц Петербурга появились рефрижераторы для тел умерших
У нескольких медицинских учреждений Северной столицы появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших.
Peterburg2.ru вчера в 17:15
Общество
В Подмосковье ввели «масочный режим»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в Подмосковье "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса, соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
РИА Новости 11:10
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Общество
Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына
Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
Наука
Задержку роста у детей связали с загрязнением воздуха во время беременности
Пребывание женщины в условиях загрязнения воздуха тонкодисперсной пылью в первом триместре беременности привело к задержке физического роста ребенка вплоть до четырехлетнего возраста.
N+1 вчера в 12:39
Шоу-бизнес
Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд
Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели.
KM.ru вчера в 11:52
Наука
Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе
Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Шоу-бизнес
Умер актер театра Евгений Федоров
На 97-м году жизни скончался старейший актер театра имени Вахтангова, заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров.
iReactor 05:55
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Ведомости 03:25
Общество
Пекин не допустил ВОЗ к расследованию происхождения коронавируса
Китай не пригласил экспертов Всемирной организации здравоохранения поучаствовать в изучении истоков коронавирусной инфекции, сообщили в ВОЗ.
Газета.Ru 03:02