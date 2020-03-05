Энергетика

News.ruNews.ruСокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК

ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать187

Подробнее о событии

Эхономика: ОПЕК хочет сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

Эхо Москвы06 марта в 06:06

ОПЕК предложила допсокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей в день

РИА Новости05 марта в 10:01

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

RT на русском05 марта в 17:53

ОПЕК рекомендовала усилить сокращение нефтедобычи на 1,5 млн баррелей на весь год

Коммерсантъ05 марта в 17:41

ОПЕК предложила снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса

РБК05 марта в 12:39

ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

ТАСС05 марта в 17:09

Страны ОПЕК решили дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса

Ведомости05 марта в 16:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:46, Ашберн

Комментарии

Здоровье

Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ

Вся оперативная информация по ситуации с новым коронавирусом в Москве незамедлительно публикуется на сайтах Департамента здравоохранения Москвы и Роспотребнадзора по городу Москве, а также на портале mos.ru.
Российская газета 06:14
Политика

Путин объяснил идею ограничить число президентских сроков

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал поправки к Конституции.
РБК 08:03
Экономика

Forbes сообщил об уменьшении состояния Тинькова на $400 млн за день

Состояние российского бизнесмена Олега Тинькова за последние сутки уменьшилось на $400 млн.
РБК 06 марта в 16:35
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»

Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
StarHit.ru 00:30
Армия и оружие

Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова

Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 19:15
Общество

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

Как пояснили в ведомстве, 31 января правительство внесло новую коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в список опасных для окружающих заболеваний, и теперь за нарушения антивирусных мер по ней предусмотрена уголовная ответственность.
РБК 08:57
Общество

В России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом

Три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрированы в России.
Известия 08:48
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

РБК 01:19
Армия и оружие

Финляндия отказалась участвовать в учениях НАТО из-за коронавируса

«Из-за ситуации с коронавирусом в Норвегии Силы обороны решили не посещать учения Cold Response 2020», — информировало военное ведомство Финляндии, подчеркнув, что «это было, конечно, разочарование для нашей бригады, но лучше быть в безопасности, чем сожалеть».
Красная весна 11:37
Футбол

Профсоюз итальянских футболистов может объявить забастовку

Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази готов объявить забастовку игроков, если чемпионата Италии не будет остановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
РИА Новости 10:37
Политика

Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии

Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
RT на русском 10:15
Фигурное катание

Бывший фигурист Жиганшин пропал в Москве

Газета.Ru 10:58
Происшествия

Подозреваемый в убийстве школьника в Петербурге признал вину

Интерфакс 10:28
Футбол

Гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

"Динамо" после 21-го тура чемпионата России поднялось на седьмое место в таблице, имея в активе 27 набранных очков, "Тамбов" идет на 12 позиции (22 балла).
РИА Новости вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Газета.Ru 09:01
Футбол

Поцелуй Марадоны: король благословил Тевеса на чемпионский гол

Спорт-Экспресс 10:35
Футбол

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:0 (1-й тайм)

Мерсисайдское дерби рассудит Майк Дин. «Манчестер Юнайтед» с 42-я очками на счету находится на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ.
ODDS.ru 01:19
Общество

Глава итальянского региона Пьемонт заразился коронавирусом

Глава итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио сообщил, что заразился коронавирусом 2019-nCoV. Его заявление приводит издание RAI News.
РБК 08:17
Происшествия

В облздраве рассказали о ситуации с коронавирусом на утро 8 марта

Ситуация под контролем, - рассказал most.tv начальник управления здравоохранения Юрий Шуршуков.
Most.tv 03:23
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл марафонскую гонку на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
Lenta.ru 09:11
Футбол

ФК «Сочи» обыграл «Урал» в матче чемпионата России

Коммерсантъ 11:35
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

По мнению пресс-секретаря, на первом этапе соглашение ОПЕК+, возможно, и сыграло свою роль, однако скорее как психологический фактор.
РИА Новости 06:53
Политика

Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ

Московский «Спартак» на своём льду одержал победу над столичным «Динамо» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:38
Армия и оружие

Ракета «Циркон» станет кошмаром для ВМС США

Автор американского журнала The National Interest Майкл Пек назвал ракету «Циркон» кошмаром для ВМС США о котором Вашингтон предпочел бы не думать.
iReactor 05 марта в 09:58
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

Чемпионат мира Международного конькобежного союза (ISU) по фигурному катанию среди юниоров завершится 8 марта.
Известия вчера в 21:07
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Биатлон

Объявлен состав женской сборной РФ по биатлону на этап КМ в Финляндии

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объявил состав женской команды на восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти.
News.ru 12:32
Экономика

В группе риска оказались 38 российских банков

В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Газета.Ru 06 марта в 06:22
Политика

Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе

"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 06 марта в 18:40
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное