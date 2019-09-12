Цена «автогражданки» для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза. Об этом, как пишет «Российская газета», заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

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