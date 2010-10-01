Общество
5 колесоОСАГО не подорожает до следующего года
В РСА говорят, что после весеннего расширения коридора цены на полисы для физических лиц даже снизились. Но речь идет о средней цене полиса, в большинстве же регионов ОСАГО только подорожало. Рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный период.
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Общество
Ягудин рассказал, как Тотьмянина узнала об онкологии
ФАН вчера в 03:05
Экономика
Радаев заявил о планах по вхождению Саратовской области в число экономически устойчивых регионов
По словам главы региона, наметилась положительная динамика по ключевым показателям. В том числе, по реальным денежным доходам населения.
Четвертая Власть 19 октября в 06:17
Армия и оружие
Шойгу назвал причину выхода США из ДРСМД
Американская сторона вышла из соглашения о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как хотела сдержать Россию и китайскую сторону.
Газета.Ru вчера в 23:02
Политика
Британские СМИ признали Путина главным на Ближнем Востоке
Как пишет ТАСС, со ссылкой на воскресную публикацию редактора BBC Джереми Боуэна в газете The Sunday Times, Россия воспользовалась бездействием стран Запада и смогла стать самым важным игроком на Ближнем Востоке, а российский президент Владимир Путин в регионе считается самым влиятельным иностранным лидером, с мнением которого нельзя не считаться.
Военное дело вчера в 15:08
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru вчера в 20:28
Происшествия
Число пострадавших при прорыве дамб в Красноярском крае увеличилось до 26 человек
Число пострадавших в результате прорыва дамб золотодобывающей артели в районе деревни Щетинкино Красноярского края увеличилось с 16 до 26 человек.
ТАСС вчера в 22:19
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Новое американское оружие установило рекорд дальности стрельбы
По словам представителя Northrop Grumman, пушка оснащена калибром 50 мм, что в два раза больше, чем у предшественника, а также имеет более дальний радиус действия.
Ferra вчера в 10:21
Единоборства
Энди Руис: «Джошуа испытывает больше давления за результат»
Поединок Руиса и Джошуа пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой спортсменов закончился победой Руиса техническим нокаутом.
Матч ТВ вчера в 08:52
Экономика
Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год
Российская газета 18 октября в 11:37
Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Армия и оружие
В Алеппо студенты вышли на митинг против присутствия в Сирии войск США
Митинг против присутствия военных США в Сирии собрал более 2 тыс. студентов и преподавателей Алеппского университета.
Известия вчера в 23:57
Авто
Новосибирцу насчитали 273 тысячи рублей транспортного налога
Максимальный повышающий с коэффициентом от 1,1 до 3,0 согласно требованиям налогового кодекса применяется к легковым транспортным средствам стоимостью более 3 млн руб. Например, в Новосибирской области коэффициент "3" применен при начислении транспортного налога владельцу автомобиля Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощностью 608 л.с.
РБК Новосибирск 00:07
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия вчера в 08:50
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда вчера в 19:59
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Коммерсантъ вчера в 13:12
Происшествия
Подозреваемый в поджоге в Ярославской области сознался
Газета.Ru вчера в 07:31
Космос
На Марсе когда-то были соленые озера
Исследователи из Техасского университета (США) обнаружили, что климат на Марсе менялся с влажного на сухой – и в результате этих изменений образовались, а затем исчезли соленые озера.
Научная Россия вчера в 03:21
Армия и оружие
В США назвали самый быстрый истребитель МиГ-25 бесполезным
Самый быстрый истребитель в мире советский МиГ-25 назвали неуклюжим и бесполезным. Об этом пишет американское издание We are the Mighty.
Газета.Ru вчера в 21:58
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Фисенко, ударившего Умарка клюшкой в спину
В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Ак Барс» (3:1). На основании предоставленных материалов приняты следующие решения.
Чемпионат вчера в 16:05
Происшествия
На Кузбассе проверят приют для престарелых после скандальных фото
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области следователи начали проверку в частном приюте для престарелых «Серафим» после появления в сети скандальных фото с его постояльцами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
9111.ru вчера в 10:02
Экономика
В России анонсировали массовые увольнения
В сентябре в Минфине заявили, что в 2020 году в России стартует реформа в сфере госуправления, в связи с чем за несколько лет будет проведено масштабное сокращение числа госслужащих.
Lenta.ru 00:20
Политика
Путин рассказал о конкуренции России за сотрудничество с Африкой
Москва готова к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки, сообщил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС, опубликованном в понедельник, 21 октября.
Известия вчера в 20:19
Общество
Стали известны регионы России с самым доступным газом для населения
В самом конце рейтинга оказались Саратовская, Ивановская, Иркутская и Кировская области, поскольку люди, живущие в этих регионах, на зарплату могут купить менее 3 тыс. кубометров газа.
Известия вчера в 21:20
Происшествия
В Чили в ходе протестов правоохранители задержали 308 человек
РИА Новости 19 октября в 12:07
Общество
В Британии могут заморозить активы российского миллиардера
Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 14:33
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Здоровье
В Минздраве разъяснили список опасных прививок
В Минздраве РФ объяснили появившийся в Сети список прививок, которые якобы могут привести к смертельному исходу.
РЕН ТВ 18 октября в 10:10
Происшествия
В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости вчера в 12:56