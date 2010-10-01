Общество

5 колесо5 колесоОСАГО не подорожает до следующего года

В РСА говорят, что после весеннего расширения коридора цены на полисы для физических лиц даже снизились. Но речь идет о средней цене полиса, в большинстве же регионов ОСАГО только подорожало. Рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный период.
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