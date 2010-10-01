Общество
5 колесоОСАГО не подорожает до следующего года
В РСА говорят, что после весеннего расширения коридора цены на полисы для физических лиц даже снизились. Но речь идет о средней цене полиса, в большинстве же регионов ОСАГО только подорожало. Рассмотрение законопроекта отложено на неопределенный период.
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Советник президента заявил об отсутствии запрета в России на Telegram
Спецпредставитель российского президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram не запрещен в России.
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Восстановлением Донбасса займется популярный кавээнщик
Украинский комик и бывший участник Клуба веселых и находчивых (КВН) Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Кино
Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
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СК проверит гибель задержанного в отделении в Калининграде от ожогов
В Калининграде в отделе полиции 36-летний задержанный сорвал батарею и умер от ожогов кипятком, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Общество
Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА
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Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.
Футбол
Маурицио Сарри: «„Локомотив“ играет лучше, чем все мы ожидали»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
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Путин 30 октября посетит Венгрию
Президент РФ Владимир Путин планирует посетить с визитом Венгрию 30 октября. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Авто
Составлен топ-5 лучших бюджетных кроссоверов для российской зимы
Автоэксперты составили рейтинг самых недорогих кроссоверов для зимних условий в России.
Происшествия
В Нижнекамске ветеринар отказалась помочь сбитой авто собаке
В Нижнекамске ветеринарный врач отказалась лечить собаку, в итоге животное скончалось прямо на пороге клиники, сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на соцсети.
Экономика
В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году
В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) в понедельник, 21 октября прокомментировали сообщения о грядущих сокращениях в 2020 году.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Единоборства
Боксера Гвоздика выписали из больницы после боя с Бетербиевым
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Футбол
Арсенал (Тула) — Сочи 1:1
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев отразил два пенальти в матче 13-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
Экономика
Китай впервые обошел США по числу богатейших людей
По результату первого полугодия 2019 года в 10% самых богатых людей мира попали 100 миллионов китайцев и 99 миллионов американцев.
Общество
Бывшая жена российского миллиардера требует арестовать его активы
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Гаджеты
Врач дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Ранее эксперт ВОЗ дал советы по сохранению хорошего зрения.
Здоровье
Врачи рассказали, как нормализовать артериальное давление без таблеток
По статистике, в России артериальной гипертонией страдает каждый пятый, а после 50 лет - каждый второй человек.
Политика
Россия опровергла данные Чехии о раскрытой шпионской сети
Посольство России в Чехии опровергло информацию о финансировании шпионской сети в республике, о чем заявляла местная контрразведка.
Общество
Минстрой оградит застройщиков от «потребительского терроризма»
Ранее Стасишин сообщал, что на рассмотрение в Госдуму будут внесены поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся деятельности банков.
Общество
Диетологи назвали продукты, которые «никогда нельзя есть»
Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно всё, но в меру", и перечислили продукты, которые следует исключить из рациона.
Общество
В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.