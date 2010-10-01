Экономика
REGNUMОСАГО охватило практически всех желающих им воспользоваться — Чистюхин
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Совфеде по теме «Развитие системы ОСАГО: индивидуализация тарифа».
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Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Здоровье
Минздрав уточнил критерии рождения детей
Поправка Минздрава касается первого критерия, так как ранее срок беременности и вес перечислялись отдельно, из-за чего возникали ошибки при регистрации детей с экстремально низким весом.
Discover24 вчера в 02:05
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила «Российской газете», что теплая погода в центральной части России продлится до конца недели, после чего вследствие северного антициклона наступит похолодание.
Дождь вчера в 03:47
Здоровье
Роспотребнадзор проведет бесплатную диагностику диабета
Россияне смогут бесплатно провериться на сахарный диабет в рамках акции Роспотребнадзора "Диабет: знаю, контролирую, живу", которая пройдет по всей стране с 14 по 17 ноября.
Medical Note вчера в 08:21
Общество
Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром
В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Футбол
Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
Спорт-Экспресс 06:05
Футбол
Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»
Газета.Ru 06 ноября в 14:17
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Армия и оружие
Турция подозревает наличие тайного соглашения США и России по Сирии
Турецкое издание приводит ряд пунктов, по которым, по его мнению, есть договорённости между Россией и США: борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), использование фактора курдских отрядов Народных защитников, передел нефтяных месторождений, сохранение нынешнего президента Сирии Башара Асада у власти.
REGNUM 06:22
Технологии
Китай анонсировал начало разработок сетей G6
Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC.
Ведомости вчера в 22:19
Здоровье
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко: «У нас амбициозный план – создать на островах медицинский кластер мирового уровня»
Интерфакс - Россия 00:38
Политика
Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 10:14
Музыка
Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine
Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости 11:03
Космос
Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе
Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 09:39
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
Известия 06 ноября в 13:56
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа вчера в 20:49
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Общество
Самолет с семьей россиянина Лисова на борту приземлился в Хабаровске
Самолет, на борту которого находится россиянин Денис Лисов, который в апреле вывез в Польшу своих детей, ранее помещенных органами ювенальной юстиции Швеции в приемную семью, утром в субботу приземлился в аэропорту Хабаровска, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
ТАСС 18:20
Политика
Помпео обсудил с Меркель противодействие глобальным вызовам
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в Берлине с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сотрудничество в противодействии глобальным вызовам.
ТАСС 19:43
Общество
Меркель предупредила о росте националистических тенденций в мире
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что падение Берлинской стены сильно заботит ее соотечественников.
Телеканал 360° 18:07
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
РБК 06 ноября в 05:03
Шоу-бизнес
Ксению Собчак пристыдили за Константина Богомолова
Ксения Собчак рассказала, что ее впервые в жизни пристыдили за 44-летнего мужа Константина Богомолова, который с лета работает худруком московского Театра на Малой Бронной.
Актуальные Новости 03:58
Наука
Любители кофе могут вдвое снизить риск развития рака печени
Ранее ГЛАС сообщал, что риск рака молочной железы снижает употребление кофе.
ГЛАС.RU вчера в 14:18
Футбол
Реал Сосьедад — Леганес 1:1
В стартовом матче 13-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» дома поделил очки с «Леганесом» (1:1). В субботу «Реал Мадрид» на выезде сыграет с «Эйбаром», «Барселона» встретится с «Сельтой».
Sports.ru 04:59
Шоу-бизнес
Суд не стал расторгать брак Лолиты
Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.
News.ru 10:23
Политика
Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru вчера в 08:00