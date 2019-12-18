Происшествия

RT на русскомRT на русскомОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте
 газеты.
Говорит Москвавчера в 15:21

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Глава ОСК опроверг данные, что ремонт «Кузнецова» после пожара обойдется в 95 млрд рублей

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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

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Глава ОСК Алексей Рахманов о долгах, кадрах и жизни на гражданке

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Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

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Говорит Москвавчера в 15:21

В ОСК оценили влияние пожара на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова»

Взгляд.ру05:38
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Путин поспорил с тем, что Россия до сих пор «живет на всем советском»

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РИА Новости 02:38
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском вчера в 06:43
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Французский футболист оформит гражданство РФ ради Евро-2020

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Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Происшествия

В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади

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"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
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Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Новый конфликт? Лукашенко подтвердил опасения Генштаба РФ по поводу НАТО

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Сборная России сохранила свою позицию в обновлённом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый 19 декабря рейтинг национальных сборных команд.
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Культура

Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»

В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».
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