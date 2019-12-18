Происшествия
RT на русскомОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.
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с чего всё началось
Речь идёт не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах, сообщается на сайте газеты.Говорит Москвавчера в 15:21
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Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» едва не достиг стоимости нового корабля
Говорит Москвавчера в 15:21
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Компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему «Газпром» препятствовать не будет.
Политика
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Политика
Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда
Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
Происшествия
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Происшествия
В Москве мужчина умер после падения на катке на Красной площади
Общество
Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку
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Политика
Путин: Донбасс порожняк не гонит
"Донбасс порожняк не гонит" — это распространенная в Донбассе поговорка, которая известна с 40-50-х годов 20-го века.
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Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье
Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.
Политика
Учения по «суверенному рунету» перенесены на 23 декабря
Минкомсвязь направила операторам связи и министерствам указания о проведении учений, предусмотренных законом о «суверенном интернете».
Спорт
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Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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«У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.
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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновлённый 19 декабря рейтинг национальных сборных команд.
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Онлайн-кинотеатр Premier вернет удаленную серию «Эпидемии»
В Premier объясняли исчезновение эпизода тем, что перенесли выход второй части сериала на февраль 2020 года из-за успеха нового сезона «Полицейского с Рублевки».