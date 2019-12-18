с чего всё началось

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что стоимость ремонта в 95 млрд рублей на российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» после пожара не соответствует действительности.

ОСК опроверг данные о ремонте «Кузнецова» за 95 млрд рублей после ЧП

Политика Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».

Политика Путин объяснил отставку иркутского губернатора Левченко Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что партийная принадлежность экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко (КПРФ) не повлияла на решение о его отставке.

Политика Трамп об импичменте: демократы совершили политическое самоубийство Голоса разделились четко по партийному признаку — все республиканцы проголосовали против обвинений в адрес Трампа, однако победа осталась за демократами, которых в нижней палате парламента большинство.

Политика Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.

Общество Автовладельцев в России обяжут наносить на ТС полицейскую маркировку В России уже с 1 января 2020 года начнут действовать новые требования для транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.

Происшествия Самолет с отказавшим двигателем сел в Подмосковье Самолет Ил-76 с 13 людьми на борту успешно сел в подмосковном аэропорту Жуковский после отказа одного из двигателей во время взлета.

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Путин рассказал, как избавиться от свалок в Ленобласти «У жителей Ленобласти возникает вопрос: почему под моими окнами растут свалки», — заметил журналист издания 47news и спросил, можно ли поторопить Петербург с проведением реформы.