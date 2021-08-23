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ОСК отказалась от участия в тендере по покупке индийской судоверфи

По словам Рахманова, теперь перед ОСК стоит задача оптимизировать свое присутствие в Индии.
Интерфакс
Также в 2015-2016 годах RNEL рассматривался корпорацией как потенциальный партнер для строительства фрегатов 11356 для индийского флота, однако в итоге было решено строить корабли на Goa Shipyard Limited.
Интерфакс
В 2015 году RNEL подписала с Центром судоремонта "Звездочка" соглашение о создании совместного предприятия по ремонту и модернизации дизель-электрических подводных лодок.
Интерфакс
В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.
Интерфакс

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ОСК отказалась от участия в тендере по покупке индийской судоверфи
Интерфакс17:25
ОСК не отказывается от покупки судостроительных активов в Индии
ТАСС17:15
ОСК сошла с конкурса на стапели
Коммерсантъ17:01
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