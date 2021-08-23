ИнтерфаксОСК отказалась от участия в тендере по покупке индийской судоверфиПо словам Рахманова, теперь перед ОСК стоит задача оптимизировать свое присутствие в Индии.ИнтерфаксТакже в 2015-2016 годах RNEL рассматривался корпорацией как потенциальный партнер для строительства фрегатов 11356 для индийского флота, однако в итоге было решено строить корабли на Goa Shipyard Limited.ИнтерфаксВ 2015 году RNEL подписала с Центром судоремонта "Звездочка" соглашение о создании совместного предприятия по ремонту и модернизации дизель-электрических подводных лодок.ИнтерфаксВ холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьПодробнее о событииОСК отказалась от участия в тендере по покупке индийской судоверфиИнтерфакс17:25ОСК не отказывается от покупки судостроительных активов в ИндииТАСС17:15ОСК сошла с конкурса на стапелиКоммерсантъ17:01Показать все источникиОценитьПоделиться