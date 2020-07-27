Политика

ИзвестияИзвестияОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей. Об этом сообщил в понедельник, 27 июля, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава корпорации Алексей Рахманов.
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Дмитрий Песков
Они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения, но в данном случае, помимо кораблестроения, еще есть задачи загружать гражданскими заказами в области судостроения наше производство.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 06:32

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