Политика
ИзвестияОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей. Об этом сообщил в понедельник, 27 июля, на встрече с президентом страны Владимиром Путиным глава корпорации Алексей Рахманов.
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Они говорили о гособоронзаказе в плане кораблестроения, но в данном случае, помимо кораблестроения, еще есть задачи загружать гражданскими заказами в области судостроения наше производство.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНародные новости 06:32
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Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Футбол
РПЛ представила новый мяч на сезон-2020/21
RT на русском 08:26
Футбол
Иванович договорился о переходе в «Эвертон»
Футболист договорился о переходе в "Эвертон", сообщает сербский сайт novosti.rs. 1 августа Иванович станет свободным агентом.
Pravda.Ru 06:58
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Ливерпуля» Ловрена
RT на русском 08:16
Политика
В ходе разговора Путина и Зеленского обсуждался обмен удерживаемых лиц
В ходе телефонного разговора президентов России и Украины в воскресенье отдельно обсуждался вопрос об освобождении удерживаемых лиц.
РЕН ТВ вчера в 11:46
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции усиливается в мире: за последние шесть недель число заболевших практически удвоилось.
RT на русском 07:39
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Грецией.
Коммерсантъ вчера в 23:41
Политика
МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ
МИД направил посольствам США, Великобритании и Канады ноты протеста после того, как на зданиях вывесили флаги ЛГБТ, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне Василий Пискарев.
РИА Новости 08:23
Гаджеты
Huawei Maimang 9 получил 64-Мп камеру и поддержку 5G
Компания Huawei пополнила ассортимент смартфонов моделью Maimang 9, которая может похвастаться поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:07
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru вчера в 08:02
Общество
В Свердловской области продлили «режим повышенной готовности»
Екатеринбург, 27 июля 2020, 15:37 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев продлил по 3 августа 2020 года действие мер, связанных с противодействием COVID-19.
REGNUM 08:37
Общество
Хабаровчане защитили Дегтярева от рецидивиста с туберкулезом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уже завоевывает симпатию местного населения.
ФАН вчера в 10:29
Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Транспорт
Развязку на Ялтинском кольце в Севастополе построят на год раньше
Двухуровневую развязку на Ялтинском кольце в Севастополе собираются построить на год раньше срока.
Крым 24 05:25
Происшествия
Публицист Понасенков опроверг обвинение в травле историка Соколова
Российская газета 07:41
Политика
FT: Россия больше не является сильнейшим соперником США
За три последних года Россия потеряла статус главного соперника США, теперь эту роль выполняет Китай.
Газета.Ru 07:09
Здоровье
Минздрав РТ зафиксировал рост смертности в Набережных Челнах
Минздрав РТ зафиксировал рост смертности в Набережных Челнах.
Казанские ведомости 08:21
Общество
Вильфанд сообщил об «опасном солнце» в ряде регионов России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской областях, Краснодарском, Ставропольском, Приморском краях, Забайкалье и республике Адыгея в ближайшие три дня прогнозируется опасное ультрафиолетовое излучение.
Инфорос 04:36
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Общество
Министр здравоохранения Свердловской области отправлен в отставку
Андрей Цветков занимал пост с 2017 года Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков отправлен в отставку, сообщил "Ъ-Урал" собеседник в правительстве региона.
Коммерсантъ Екатеринбург 06:43
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Авто
В Европе появится 20-сильный модульный электрокар eBussy
Внешность eBussy выполнена в ретро-стиле, а плавные формы и круглые фары, объединенные черной панелью с логотипом, напоминают электрический хэтчбек Honda e. В 2021 году в линейку eBussy войдут до 10 моделей, в том числе однообъемный вэн, пикап, грузовичок и даже кемпер.
Автоновости дня 06:40