Общество

Газета.RuГазета.RuОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док. В частности, "И.И.С." получила аванс в 2,6 млрд рублей из обещанного аванса 7,1 млрд, и "Звездочка" не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 млн рублей.
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с чего всё началось

Строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру

Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».
РБК00:00

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ОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

Газета.Ru10:23

Компания, которая возводит док для ремонта крейсера «Адмирал Кузнецов», пожаловалась на заказчика в Генпрокуратуру

Эхо Москвы01:32

ОСК заявила о разрыве с подрядчиком по ремонту «Адмирала Кузнецова»

РБК09:35

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Известия08:33

ОСК расторгла с подрядчиком контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»

РИА Новости08:23

Док для «Адмирала Кузнецова» снова некому строить

Коммерсантъ10:14

РБК: строитель дока для «Адмирала Кузнецова» пожаловался в Генпрокуратуру и Совбез

Говорит Москва01:07
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Происшествия

В Обнинске умер пострадавший при взрыве в радиологическом центре

В больнице Обнинска скончался пострадавший при взрыве в лаборатории радиологического медцентра, сообщили в управлении СКР по Калужской области.
Аргументы и Факты 10:59
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Шоу-бизнес

Гагарина оставит мужа без недвижимости после развода

Совсем недавно стало известно, что певица Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков решили расторгнуть брак.
НТВ 08:52
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Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

Путин заявил о необходимости дополнительного периода для сдачи ЕГЭ

Президент России Владимир Путин считает, что нужно предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ в новом учебном году.
Газета.Ru 07:50
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Кино

Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

iReactor вчера в 11:14
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Здоровье

Мутацию коронавируса назвали причиной новой вспышки эпидемии в Китае

Новая вспышка коронавируса на северо-востоке Китая озадачила ученых. Специалисты отмечают новые симптомы заболевания COVID-19.
Дни.ру вчера в 13:02
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Наука

Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые

Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
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Общество

ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире

За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции.
Kazanfirst.ru вчера в 16:29
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Здоровье

В Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом

Во время совещания с медиками региона Михаил Ведерников заявил, что в Пскове после самолечения скончался молодой пациент с коронавирусом, слишком поздно поступивший в медицинское учреждение.
Невские Новости 10:51
Экономика

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций.
Ведомости 09:57
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Общество

Авиаперевозчики попросили отменить рассадку через одного в самолетах

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о заполнении салонов самолета наполовину, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 05:44
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
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Политика

СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
4
Общество

Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК вчера в 03:42
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Общество

ФАС: «Магнит» продавал гречку в Челябинской области с наценкой 356%

В других торговых сетях Челябинской области цены на гречку "Увелка" в аналогичной фасовке составляют 80 – 90 руб. В магазинах SPAR и "Магнит" на территории других регионов "Увелка" продается дешевле с учетом затрат на доставку из Челябинской области, где она производится.
Ведомости 09:30
7
Политика

Путин поддержал выдвижение краснодарского губернатора на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал намерение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева вновь баллотироваться на должность главы региона.
Коммерсантъ 10:10
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Фигурное катание

Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США

Газета.Ru 07:14
Кино

Питер Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга в новом приключенческом фильме

Актёры сыграют в новой приключенческой ленте «Хороший, плохой, неживой» (Good Bad & Undead), постановщиком которой выступит Макс Барбаков («Палм-Спрингс»).
Игромания.ру 07:21
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Происшествия

Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования

Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
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Происшествия

Боровичи вышли на пикет в поддержку задержавших педофила полицейских

В Боровичах в Новгородской области люди организовали пикет в поддержку полицейских, задержавших педофила.
РЕН ТВ 09:19
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Здоровье

Кардиолог Кореневич назвала самые опасные продукты для сердца

Продукты, которые лучше исключить из рациона, чтобы улучшить работу сердечно-сосудистой системы, назвала врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своем YouTube-канале.
iReactor вчера в 16:57
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Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
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Общество

Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса

Lenta.ru 10:38
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Общество

Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян

Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
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Армия и оружие

В Китае на полигоне заметили необычный танк

Учебный танк был представлен 1,5 года назад на авиакосмическом салоне в Чжухае.
RuNews24.ru 00:50
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Кино

Джордж Лукас изменил финал «Звездных войн 5» уже после выхода

Kinonews.ru 19 мая в 06:38
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Здоровье

Российские врачи оценили рост раковых заболеваний

Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
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Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
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Общество

Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня

Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
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