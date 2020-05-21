Общество
Газета.RuОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док. В частности, "И.И.С." получила аванс в 2,6 млрд рублей из обещанного аванса 7,1 млрд, и "Звездочка" не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 млн рублей.
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с чего всё началось
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».РБК00:00
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РИА Новости 05:44
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Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
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