Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».

с чего всё началось

В свою очередь в АО "И.И.С." заявили, что заказчик создал условия, в которых невозможно было реконструировать док. В частности, "И.И.С." получила аванс в 2,6 млрд рублей из обещанного аванса 7,1 млрд, и "Звездочка" не оплатила фактически выполненные работы примерно на 800 млн рублей.

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