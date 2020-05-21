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с чего всё началось

Рассматриваются три российские компании. "С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году", - сказал Рахманов.

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