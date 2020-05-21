Общество
Газета.RuОСК расторгла контракт на модернизацию «Адмирала Кузнецова»
Рассматриваются три российские компании. "С каждым из этих потенциальных подрядчиков согласована необходимость начала докования корабля - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику в 2022 году", - сказал Рахманов.
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с чего всё началось
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».РБК00:00
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Экономика
Экс-министр финансов США заявил об угрозах доллару
Замедление роста экономии и политика США из-за пандемии коронавируса могут угрожать стабильности доллара, как мировой валюты, заявил 21 мая в интервью Bloomberg бывший министр экономики США Генри Полсон.
ИА Красная Весна 15:55
Футбол
Николич пока не получил разрешение на работу в России
По данным «СЭ», новый тренер «Локомотива» Марко Николич, контракт которого с московским клубом действует с 1 июня, до сих пор не получил разрешение на работу в России.
Спорт-Экспресс 14:25
Футбол
РФС объяснил, от чего зависит возобновление тренировок клубов РПЛ
Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) по развитию Максим Митрофанов заявил, что пока рано говорить о точных сроках начала тренировок для всех клубов РПЛ, но даже после окончания ограничений нельзя забывать о мерах предосторожности.
РИА Новости 12:17
Происшествия
Кот напал на ветеринара в попытке спасти пса от прививки
Известия вчера в 23:40
Футбол
Гончаренко критично высказался об увольнении Семина
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал уход Юрия Семина из московского "Локомотива".
Газета.Ru 16:05
Авто
Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу
Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили вчера в 23:12
Общество
Билеты в театры и музеи не подорожают
Интерфакс 16:51
Общество
Путин похвалил систему образования за устойчивость в условиях эпидемии
Система образования достойно справилась с работой в условиях эпидемии коронавируса.
Российская газета 08:06
Здоровье
Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию
Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра.
РБК 08:22
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Общество
Десять депутатов ЗакСа извинились перед Эдитой Пьехой
Десять депутатов Законодательного собрания Петербурга принесли извинения Эдите Пьехе за то, что она снова не стала почетным гражданином города.
Мойка78 12:20
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Общество
Доктор Мясников развеял миф о ношении медицинских масок
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из телешоу на канале «Россия 1», развеял миф о ношении медицинских масок.
Lenta.ru вчера в 21:34
Кино
Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
Москва 24 06:08
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Политика
Спецпредставитель США обвинил Россию и Китай в гонке вооружений
Россия и Китай, а не США, Франция и Великобритания начинают гонку ядерных вооружений, поэтому нужны трехсторонние переговоры с участием Вашингтона, Москвы и Пекина, заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
РИА Новости 16:27
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Армия и оружие
Шойгу увидел наибольшую угрозу безопасности России на Западе
Западное направление представляет сейчас наибольшую угрозу для безопасности России, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Коммерсантъ вчера в 10:32
Игры
Take-Two: новая часть GTA не выйдет до апреля 2021 года
CyberSport.ru 04:08
Наука
Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые
Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
Live24 вчера в 13:21
Экономика
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
В случае утраты контроля над инфляцией после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, власти могут запретить частным лицам владеть золотом.
РБК вчера в 11:05
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Авто
Renault представила обновленный Kaptur
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur.
Ведомости 15:18
Политика
Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Москва, 21 мая 2020, 12:20 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами.
REGNUM 05:20
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало рост безработицы в России
В 2011 году безработица составляла 6,5%, а в 2019 году уже опустилась до 4,6%.
РИА Новости 16:08
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку.
RuNews24.ru 15:24