Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».

с чего всё началось

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей. До этого глава ОСК утверждал, что авианосец не получил критических повреждений. «Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря прошлого года.

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