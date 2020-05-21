Общество
ИзвестияОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей. До этого глава ОСК утверждал, что авианосец не получил критических повреждений. «Адмирал Кузнецов» загорелся 12 декабря прошлого года.
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с чего всё началось
Зачем нужен новый сухой док в Мурманске В 2017 году крейсер "Адмирал Кузнецов" вернулся из похода в Сирию, а в 2018 году встал на долгосрочный ремонт, до 2022 года. Контракт на 86 млрд руб. на модернизацию корабля получила «Звездочка».РБК00:00
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Модернизация дока для ремонта «Адмирала Кузнецова» пройдет с новым подрядчиком
Северпоствчера в 12:58
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Общество
Путин назвал дату проведения ЕГЭ
ЕГЭ начнётся 29 июня, аттестаты выдадут всем ученикам без исключения, сообщил Владимир Путин.
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Руби Роуз отказалась от съемок в новом сезоне «Бэтвумен»
Австралийская актриса и певица Руби Роуз отказалась от участия в сериале «Бэтвумен» через пару дней после финала стартового сезона.
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Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
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Режиссеры «Великолепного века» снимут сериал о современнике султана Сулеймана
Создатели сериала "Великолепный век" братья Ягмур и Дурул Тайлан снимут теленовеллу об османском военачальнике XVI века Хайреддине Барбароссе, сообщают "Дни.ру".
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Греция с 1 июля откроется для туристов из большинства стран
Как писал NEWS.ru, российские санатории и отели с коттеджным размещением откроются с 1 июня для внутренних туристов в большинстве регионов.
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Информацию о коронавирусе у Кадырова прокомментировали в Чечне
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КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 10:45
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На снимке, который известная певица Дженнифер Лопес опубликовала на своей страничке в Instagram, она показывает свою подтянутую фигуру на фоне домашнего тренажерного зала.
iReactor 10:14
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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
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Названа дата проведения парада Победы и голосования по Конституции
Парад Победы и голосование по Конституции могут провести в один день. Предварительная дата – 24 июня 2020 года.
9111.ru вчера в 03:24
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Названа причина развода Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Super.ru вчера в 11:28
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Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
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Суд заключил на месяц под стражу депутата Заксобрания Кубани
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Госдума одобрила в I чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект о мерах налоговой поддержки, рассчитанных на широкий круг лиц в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:10
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
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Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
Адвокат модели Оксаны Самойловой намерен добиться максимального размера алиментов от репера — 50 процентов от его ежемесячного дохода, пишет «СтарХит».
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Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.
RT на русском 19 мая в 19:34
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Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Гаджеты
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По словам главы бренда Жао Минга, внедрение MediaTek для смартфонов Honor и Huawei планируется сделать массовым.
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Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
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Трамп объявил о выходе США из договора об открытом небе
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора об открытом небе, передает AFP.
Ведомости 13:45
Общество
Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19
Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Общество
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы санаториев
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:41
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
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Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Наука
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме
Израильские археологи при проведении раскопок в непосредственной близости от Западной стены, известной еще и как Стена Плача, обнаружили целую серию крошечных подземных камер, предназначение которых пока остается загадкой.
Российская газета вчера в 06:28