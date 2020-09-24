ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
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ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров
Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости11:32
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