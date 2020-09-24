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РИА Новости
РИА Новости

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

Организация по запрещению химического оружия до сих пор не ответила на запросы России по ситуации с Алексеем Навальным, продолжает морочить голову, отправляет в Берлин, который в свою очередь ссылается на Гаагу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости11:32
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Коммерсантъ

Лавров: ОЗХО морочит России голову по ситуации с Навальным

Коммерсантъ12:20
ТАСС

Лавров заявил, что России до сих пор не предоставили консульский доступ к Навальному

ТАСС12:15
RT на русском

Лавров назвал несуразными ответы ФРГ на запросы по Навальному

RT на русском11:28
Газета.Ru

Лавров рассказал о «несуразных» ответах Берлина на запросы по Навальному

Газета.Ru11:32
Интерфакс

Берлин за 1,5 недели не ответил на запрос РФ о консульском доступе к Навальному

Интерфакс11:29
Lenta.ru

Россия осталась без ответов на все запросы по делу Навального

Lenta.ru11:43
РИА Новости

ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным, заявил Лавров

РИА Новости11:32

Корабль ВМФ РФ покинул воды Дании после столкновения с грузовым судном

Малый противолодочный корабль ВМФ РФ "Казанец", столкнувшийся в среду, 23 сентября, у берегов Дании с грузовым судном Ice Rose ("Айс Роуз") под флагом Маршалловых Островов в условиях густого тумана, покинул территориальные воды этой страны, сообщили в четверг Королевские вооруженные силы Дании.
Интерфакс06:05
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