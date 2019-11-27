Политика
РБКОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
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В новом году первым рабочим днем станет четверг, 9 января. Рабочая неделя продлится два дня — до пятницы, 10 января.
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Украинский генерал заявил об «уязвимости» Крымского моста
Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что Крымский мост уязвим для ударов с воздуха.
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В декабре Россию начнёт захлёстывать грипп. В Минздраве прогнозируют пик заболеваемости в январе и начале февраля.
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Донецкий «Шахтер» смог отобрать очки у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
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Песков сообщил о цейтноте в работе по газовому контракту с Украиной
В Кремле сообщили об ограниченном количестве времени на заключение нового соглашения по транзиту газа в Европу через территорию Украины, пишет "РИА Новости".
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Путин рассказал об особом значении Евро-2020
Президент России Владимир Путин рассказал об особенности предстоящего чемпионата Европы 2020 года.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Суть событий вчера в 12:10
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В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП в Тамбове
Пострадавшими в ДТП на пересечении Астраханской и Советской улиц в Тамбове, по уточненным данным, стали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Тамбовской области.
ТАСС вчера в 13:00
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Детский трансплантолог Михаил Каабак продолжит работу в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, откуда его ранее уволили, сообщила пресс-служба Минздрава.
РИА Новости вчера в 08:16
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Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
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Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор
Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
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Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана
Анна Нетребко показала растяжку на центральной площади Милана Оперная певица отдыхает в Италии.
Экспресс газета вчера в 09:34
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
РИА Новости вчера в 04:52
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Сын Никаса Сафронова застрял в унитазе на борту самолета
Пианист и сын художника Никаса Сафронова Лука 24 ноября испытал трудности при посещении уборной на авиарейсе "Казань - Москва", передает телеграм-канал "Небожена".
Газета.Ru 07:44
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На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских фильма.
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Мультфильм «Холодное сердце 2» показал рекордный дебют в прокате
Мультфильм The Walt Disney Co. "Холодное сердце 2" (Frozen 2) за первый уикенд в прокате собрал в Северной Америке $127 млн и стал лидером по кассовым сборам.
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Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем года
Считанные дни остаются до главного боксерского поединка года между бойцом ММА Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
Московский Комсомолец 11:20
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Общество
Путин пообщался с жителями Петербурга
МИР 24 09:00
Политика
Киев и ДНР начали обсуждение закона об особом статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова сообщила о начале обсуждения с Киевом поправок к закону об особом статусе Донбасса.
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Экономика
В России могут объявить кредитную амнистию
С 1 января 2020 года в России могут объявить кредитную амнистию.
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Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский могут провести отдельную двустороннюю встречу на полях «нормандского саммита» в Париже 9 декабря.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
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В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
Руководитель отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов рассказал о состоянии российских туристов, пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Доминиканской республике, передает РИА "Новости".
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