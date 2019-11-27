Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС. Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России.

Футбол Зенит — Лион 2:0 Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Происшествия Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.

Политика «Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль» Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести переговоры о новом контракте о транзите газа в Европу через территорию Украины с 2020 года, но ситуацию усложняют судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом».

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Политика Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.

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Экономика Акции «Яндекса» обновили исторический максимум Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.