Политика
Национальная служба новостейОЗХО одобрила внесение «Новичков» в список запретных химикатов
Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС. Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России.
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Зенит — Лион 2:0
Петербургский «Зенит» одержал победу над французским «Лионом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
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СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
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Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство
Демонстранты подожгли здание консульства Ирана в иракском городе Наджаф, сообщают местные СМИ.
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Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Политика
США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений.
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
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«Нафтогаз» пообещал «не закрывать газовый вентиль»
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Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов
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Политика
Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям
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Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Во вторник пресс-служба Минздрава сообщила, что министр здравоохранения Вероника Скворцова встретилась с Михаилом Каабаком, по результатам встречи было объявлено, что он и его коллега Надежда Бабенко вернутся к работе в НЦЗД, такое поручение было дано руководству центра.
Политика
Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия
Председатель Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Валентина Матвиенко назвала главный вызов, с которым столкнулась Россия.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Общество
ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман
Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
Общество
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств
«Вместо обязательной сертификации или принятия декларации о соответствии лекарственного препарата для медицинского применения (кроме иммунобиологических лекарственных препаратов) предусмотрено представление производителями или организациями, осуществляющими ввоз лекарственных препаратов в Россию, соответствующих сведений в Росздравнадзор», — говорится в справке к документу.
Происшествия
Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе
Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Происшествия
Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
Космос
На МКС все туалеты вышли из строя
Футбол
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в матче Лиги чемпионов
Общество
Мосгорсуд отменил решение о взыскании с дворника 2 млрд рублей кредита
Мосгорсуд отменил решение о взыскании почти 2 млрд рублей с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой, работавшей дворником на местном предприятии ЖКХ и «задолжавшей» средства по вине мошенников, информирует РИА Новости.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Хоккей
«Ак Барс» обыграл по буллитам «Сибирь»
Наука
Археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет
Российские и шведские археологи обнаружили в Якутии мумию щенка возрастом 18 000 лет.
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Экономика
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум
Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
Хоккей
За СКА дебютирует 17-летний вратарь
Помимо Аскарова, в составе СКА выйдут на лед еще трое игроков, чей возраст меньше 20 лет.
Общество
Решение Дании по строительству «Северного потока-2» вступило в силу
Оператор Nord Stream 2 AG может приступить к прокладке датского участка газопровода «Северного потока-2» ввиду вступления в силу разрешения властей страны.