Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейОЗХО одобрила внесение «Новичков» в список запретных химикатов

Члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) единогласно одобрили внесение в список запрещённых химикатов четырёх веществ семейства «Новичок», пишет ТАСС. Отмечается, что на повестку были вынесены два предложения — от Канады, США и Нидерландов, а второе от России.
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ОЗХО одобрила внесение «Новичка» в списки запрещённых химикатов

News.ru11:21

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:23, Вашингтон
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