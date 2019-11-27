Политика
Аргументы и ФактыРФ предложила ОЗХО расширить список запрещенных химикатов
РФ предлагает расширить список химикатов, запрещённых Конвенцией по запрещению химического оружия, в частности веществом из Солсбери, заявил постпред России в ОХЗО Александр Шульгин на конференции в Гааге, передает РИА Новости. По его словам, тройственное предложение вынесут США, Канада и Голландия.
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Футбол
«РБ Лейпциг» и «Бенфика» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Немецкий «РБ Лейпциг» сыграл вничью с португальской «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Политика
В Госдуме оценили условия Украины по транзиту газа
Депутат Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об условиях для подписания контракта с Россией на транзит газа.
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Политика
Вашингтон продолжит давление на Россию
Украинский президент Владимир Зеленский выступая перед журналистами в октябре этого года рассказал о возможности выхода Украины из Минских соглашений, в случае непринятия закона об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера».
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Футбол
«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов
В среду вечером состоялись последние матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них "Барселона" принимала "Боруссию".
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Здоровье
Демографическая яма: смертность кировчан превышает рождаемость
В 2017 году естественная убыль составила 4 597 человек, в 2018 - 6 424. В первом полугодии 2019 - 4 597.
Транспорт
Путин открыл платную трассу Москва—Санкт-Петербург
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной трассы Москва—Санкт-Петербург М-11.
Политика
США планируют сократить объем выплат в бюджет НАТО
Соединенные Штаты Америки намерены уменьшить объем выплат в бюджет НАТО.
Политика
Макрон заинтересовался предложением Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов обсудить предложение России о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на письмо французского президента российскому лидеру Владимиру Путину.
Футбол
Артем Дзюба: «Пусть кто-то лает, вякает. Я спокойно делаю свое дело»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался о победе над «Лионом» и об оскорблениях в свой адрес.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Происшествия
Суд вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова
Тверской суд Москвы вернул прокуратуре дело Самариддина Раджабова, обвиняемого в угрозе насилия представителю власти из-за брошенной в его сторону на акции 27 июля пластиковой бутылки.
Политика
Наркокартели Мексики объявят террористическими организациями
Ранее Дональд Трамп опять наведался к пограничной системе, разделяющей Соединенные Штаты и Мексику.
Футбол
Футболиста «Базеля» не пустили в Россию на матч с «Краснодаром»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 28 ноября «Краснодар» домашний матч проведет в рамках Лиги Европы: в пятом туре группового этапа «быков» ожидает матч против швейцарского «Базеля».
Происшествия
Второй мощный взрыв прогремел на химзаводе в Техасе
Второй за сутки мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе TPC Group в американском городе Нечес (штат Техас), пишет Reuters.
Авто
Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль
Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Общество
Бутина отозвала свою апелляцию на приговор в США
Вернувшаяся домой после полутора лет в американской тюрьме Мария Бутина решила отозвать свою апелляцию на приговор суда в Соединенных Штатах.
Политика
Госдеп: Каракас выплачивает долги перед РФ и КНР деньгами от нефти
Средства, поступающие от продажи нефти, тратятся властями Венесуэлы на погашение долгов перед Россией и Китаем, а не на покупку продовольствия и лекарств для граждан.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.
Политика
Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря
Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Происшествия
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник
В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.
Единоборства
Александр Емельяненко и Кокляев провели открытую тренировку перед боем
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко и представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев провели открытую тренировку в преддверии своего поединка.
Хоккей
Панарин опубликовал коллаж с упавшим на лед Путиным
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