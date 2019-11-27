Политика

РБКРБКОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов

Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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ОЗХО одобрила внесение «Новичка» в списки запрещённых химикатов

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ОЗХО одобрила внесение «Новичка» в списки запрещенных химикатов

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Аргументы и Факты11:25

ОЗХО поддержала включение «Новичка» в список запрещенных веществ

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