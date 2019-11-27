Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.

Космос На МКС из строя вышли все туалеты На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.

Политика Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.

Футбол Галатасарай — Брюгге 1:1 «Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Общество У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.

Здоровье Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Политика Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.

Кино Супермен в новом фильме может стать чернокожим Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.

Общество Число вакансий в России бьет рекорды Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.

Политика Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.

Политика Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.