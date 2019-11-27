Политика
РБКОЗХО одобрила включение «Новичка» в список запрещенных химикатов
Страны — члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) консенсусом одобрили предложения по включению в список запрещенных отравляющих веществ «Новичок», который, по мнению Великобритании, был использован при отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.
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Футбол
Зенит — Лион 2:0
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет в Steam уже 5 декабря
Rockstar объявила, что Red Dead Redemption 2 появится в Steam уже 5 декабря — ровно через месяц после дебюта в Epic Games Store и Rockstar Launcher.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
На борту Международной космической станции из строя вышли все туалеты, в связи с чем астронавты вынуждены пользоваться памперсами.
Общество
В России отменили обязательную сертификацию лекарств
Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пожаловалась на ужасные условия съемок фильма «Escape»
Кристина Асмус пожаловалась поклонникам на ужасные условия, в которых актерам приходится сниматься.
Происшествия
Полиция: музей в Дрездене грабили четыре человека
Полиция ФРГ считает, что в краже из музея «Зеленый свод» в Дрездене участвовали четыре человека.
Политика
Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе
Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Футбол
Галатасарай — Брюгге 1:1
«Галатасарай» сыграл вничью с «Брюгге» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Российский режиссер Андрей Кончаловский в передаче "Познер" на Первом канале рассказал о своей 20-летней дочери Марии, которая 6 лет находится в больнице после ДТП.
Общество
Россиян ждут двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Игры
К Total War: Warhammer 2 выпустят дополнение The Shadow & The Blade
К тёмным эльфам из Хаг Грефа в дополнении присоединятся воины на колесницах и медузы.
Футбол
«Ливерпуль» — «Наполи», 27 ноября, прогноз на матч Лиги чемпионов
27 ноября «Ливерпуль» на «Энфилде» примет итальянский «Наполи» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
У дочери заместителя Рогозина нашли недвижимость в США
Дочь первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана стала владелицей земельного участка в городе Беллеэр-Бич (штат Флорида, США) в 2011 году, когда ей было 14 лет.
Здоровье
Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве
Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Армия и оружие
Россия вывела на орбиту военный спутник-инспектор
Россия запустила с космодрома Плесецк военный спутник-инспектор, который может проводить съемку Земли и осматривать другие аппараты.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки
Кино
Супермен в новом фильме может стать чернокожим
Еще один важный для мировой культуры шаг по сколькой дорожке: Супермена, одного из трех самых прославленных и культовых супергероев в истории индустрии, в новой перезагрузке может сыграть чернокожий.
Общество
Число вакансий в России бьет рекорды
Специалисты связывают дефицит работников и возросшее число вакансий как с открытием новых проектов, так и сокращением доли экономически активного населения, передает сайт VSE42.Ru.
Политика
Минобороны планирует доплачивать контрактникам в Крыму
Министерство обороны России подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому военным, служащим в Крыму по контракту, планируется доплачивать по 10% из-за непростых климатических условий, сложившихся на полуострове во многом из-за водной блокады со стороны Украины, текст документа обнародован в среду на официальном портале проектов нормативных актов.
Политика
Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Политика
Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах
С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Наука
Экспериментальная вакцина против ВИЧ успешно вызвала иммунный ответ
Ученые из Научно-исследовательского института Скриппса и некоммерческой организации исследований вакцин против ВИЧ (IAVI) смогли создать препарат, который воздействует на широкий спектр штаммов этого вируса.