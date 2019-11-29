Единоборства

РЕН ТВРЕН ТВО чем говорили Кокляев и Емельяненко за сутки до боя года

Меньше суток остается до начала мегапоединка, о котором точно будут говорить еще очень и очень долго. Александр Емельяненко и Михаил Кокляев сегодня прошли процедуру взвешивания.
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О чем говорили Кокляев и Емельяненко за сутки до боя года

РЕН ТВ28 ноября в 13:10

Емельяненко — Кокляев. Где смотреть бой и во сколько начало

Sport24.ruвчера в 13:29

Емельяненко — Кокляев: прямая трансляция (видео)

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

Бой Емельяненко – Кокляев: РЕН ТВ покажет поединок в 22:40 мск

Sports.ruвчера в 04:57

Бокс, Емельяненко - Кояляев, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 13:44

Прямая трансляция: Взвешивание перед боем Емельяненко и Кокляева

Life.ru28 ноября в 07:46

Бокс Емельяненко - Кокляев 29 ноября: где и во сколько смотреть по ТВ

VN.RU27 ноября в 23:38
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Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Единоборства

Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксерском поединке

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Газета.Ru вчера в 21:38
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Происшествия

Полиция установила личность нападавшего на Лондонском мосту

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.
РИА Новости вчера в 21:09
Кино

В Тверской области состоялся премьерный показ фильма «Ржев»

Накануне, 27 ноября, состоялся специальный показ фильма о Великой Отечественной войне «Ржев», который смогли первыми посмотреть ветераны и местные жители.
Inc-news.ru 28 ноября в 12:13
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 28 ноября в 03:43
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина поднимет на саммите в «нормандском формате» в Париже ряд вопросов, включая возвращение украинских военнопленных.
Политика Сегодня 28 ноября в 08:03
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Происшествия

При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек

На территории промзоны на востоке Москвы произошел пожар, в результате происшествия погиб один человек, сообщает столичный главка МЧС.
РБК 01:52
Здоровье

Уникальную операцию на молочной железе успешно провели в России

Газета.Ru вчера в 14:16
Экономика

Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод

Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.
Деловая газета. Юг вчера в 02:04
Происшествия

В ДТП под Красноярском погибли пять человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Красноярском крае погибли пять человек, включая троих детей.
RT на русском вчера в 21:58
Авто

Названы основные изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
SpeedMe вчера в 03:38
Космос

Планетологи «омолодили» кольца Сатурна до 100 млн лет

Сегодня с помощью новых исследований космического аппарата Cassini планетологи «омолодили» их до 100 млн лет.
Актуальные Новости 27 ноября в 00:14
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости вчера в 06:43
Здоровье

Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура

Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Красная весна вчера в 08:06
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Известия вчера в 22:09
Политика

РФ и Украина обсудили газовые вопросы в Вене

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго РФ.
Ридус 28 ноября в 14:06
Общество

Утверждён план выходных и праздничных дней на 2020 год

Утверждён план выходных и праздничных дней на 2020 год. Он опубликован на сайте Госдумы.
Tverigrad.ru 28 ноября в 04:31
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Армия и оружие

КНДР подтвердила испытания ракетной установки

РБК 28 ноября в 17:10
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах после того, как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Общество

Роскомнадзор уточнил претензии к СМИ

Роскомнадзор не имеет претензий к СМИ, паблики которых попали в списки регулярно распространяющих недостоверную информацию.
Известия вчера в 11:14
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Автоновости дня 28 ноября в 01:55
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой

С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Летидор вчера в 01:32
Армия и оружие

Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя

Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Экономика сегодня вчера в 01:58
Гаджеты

В России рекордно снизилась минимальная цена на iPhone 6S

Отмечается, что Apple уже не поддерживает более старые модели iPhone, поэтому версия 6S на данный момент является самой дешевой из актуальных. iPhone 6S обновился до новой iOS 13, даже спустя четыре года.
Кубанские новости 28 ноября в 12:55
Происшествия

Педофил представился врачом и изнасиловал школьницу в раздевалке

Злоумышленник проник в одну из школ Сыктывкара, после чего прямо в стенах учебного заведения изнасиловал 12-летнюю девочку.
Газета.Ru вчера в 12:42
Политика

В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 03:08
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Российский боец смешанных единоборств. Бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по самбо, мастер спорта России по самбо, мастер спорта России международного класса по боевому самбо, мастер спорта России по дзюдо. Младший брат Фёдора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.
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Российский спортсмен силовых видов спорта, многократный чемпион и обладатель Кубка России по тяжёлой атлетике в весовой категории свыше 105 кг. Мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике. Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC.
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