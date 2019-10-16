Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceО чем говорит требование Киева распустить ДНР и ЛНР

По сути речь идет о требовании полной капитуляции ДНР и ЛНР перед тем, как начать переговоры по мирному урегулированию.
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Алексей Пушков
Странные манёвры в Киеве: неужто там решили забить гвоздями дверь к мирному процессу? Требование роспуска ДНР и ЛНР было бы заведомо неприемлемо. Оно делает Минские соглашения бессмысленными и неосуществимыми, т.к. эти две республики — стороны соглашений. Попытки выиграть время.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельSM News вчера в 14:16
с чего всё началось
Одним из главных требований украинских властей для выполнения политической части минских соглашений является «роспуск квазигруппировок ЛНР и ДНР», заявила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер в Facebook
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