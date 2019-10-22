Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.

Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут «важными, если не судьбоносными», передает корреспондент РБК.

Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

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