Политика

РБКРБКПутин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут «важными, если не судьбоносными», передает корреспондент РБК.
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Дмитрий Песков
Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 15:18

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