Политика
РБКПутин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин сообщил, что решения, на которые удалось выйти по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, будут «важными, если не судьбоносными», передает корреспондент РБК.
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Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи с Эрдоганом, продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения Меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельЭкономика сегодня 15:18
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Происшествия
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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
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Исполняющий обязанности посла США на Украине Билл Тейлор дал показания в конгрессе по поводу предполагаемого давления американского лидера Дональда Трампа на украинского коллегу Владимира Зеленского.
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Футбол
«Бавария» одолела «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" встречался с "Баварией".
Газета.Ru 17:52
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Pravda.Ru вчера в 12:08
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Идея Бориса Джонсона по Brexit провалилась в парламенте
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Финансы
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Коммерсантъ 08:39
Общество
Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США
Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru 19:17
Происшествия
В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению
Российская газета 02:18
Происшествия
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Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru 09:27
Происшествия
Пожар произошел в ангаре на северо-востоке Москвы
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При взрыве гранаты в центре Киева погибли два человека
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Вечерний курьер 20 октября в 10:08
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Двое россиян погибли при строительстве АЭС в Турции
«Хочу произнести слова соболезнования по случаю гибели двоих российских граждан во время строительства атомной станции „Аккую“ от своего имени, от имени своего народа», — заявил Эрдоган.
Телеканал 360° 16:45
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В Приангарье водитель сбил на тротуаре женщину, переехал её и скрылся
Сотрудники полиции в Ангарске ищут водителя, сбившего женщину на тротуаре и скрывшегося с места ДТП.
REGNUM 06:13
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Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву
РИА Новости вчера в 04:45
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Сбербанк снизит ставку по ипотеке, но не для всех
Крупнейший российский банк объявил о планах снизить ставку по ипотеке для покупателей квартир в новостройках, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
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Общество
ПФР сообщил о возможности досрочного выхода на пенсию
Как пишет "Российская газета", такая возможность появляется, если гражданину до пенсии по возрасту осталось два года, а найти работу он не может.
Вести.Ru 20 октября в 04:31