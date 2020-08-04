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The Penza Post
The Penza Post

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где предположительно произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в министерстве культуры и туризма Турции.
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
РИА Новости09:58
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Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Захарова назвала спектаклем ситуацию вокруг 33 россиян в Белоруссии
RT на русском09:45
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
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В WhatsApp появилась функция проверки вирусных сообщений

Пресс-служба WhatsApp сообщила о новой функции в своем мессенджере, которую будут поддерживать версии для ПК и мобильных устройств Речь идет о встроенном интернет-поиске правдивого контента, который содержится в пересылаемых сообщениях.
Деловое.ТВ09:30
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Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона

Фонд «Либеральная миссия» оценил последствия реформы Основного закона Фонд «Либеральная миссия» опубликовал доклад «Новая (не)легитимность», посвященный итогам и вероятным последствиям общероссийского голосования по конституционным поправкам.
Коммерсантъ18:13
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Ирину Горбачеву засняли с экс-солистом Quest Pistols

Актриса подтвердила догадки поклонников Звезда российского театра, кино и сериалов Ирина Горбачева выложила на личной странице "Инстаграма" серию снимков, сделанных во время недавней поездки в столицу Украины.
WomanHit.ru03:38
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Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения.
Lenta.ru11:19
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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
РБКвчера в 12:59
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Из-за нарушений масочного режима в Москве закрыли еще пять магазинов

4 июля из-за нарушений масочного режима были временно закрыты еще пять магазинов: "Пятерочка" в Капотне, "Перекресток" на Туристской улице, "Продукты" на Каширское шоссе, "Орехи-сухофрукты" на улице Горчакова и магазин "Ярче" на проспекте Вернадского, сообщили Агентству городских новостей "Москва" в столичном департаменте торговли и услуг.
Вести.Ru09:48
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Следствие не установило заказчика преступления против Голунова

Следователи не установили заказчика преступления в уголовном деле против бывших полицейских, обвиняемых в превышении полномочий и фальсификации доказательств при задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Коммерсантъ08:46
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