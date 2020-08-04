Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
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В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
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