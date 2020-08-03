Экономика
Live24О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Здоровье
Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса
На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Журнал Татарстан 08:07
Происшествия
Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
Троих моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи SOS, которую они вывели на песке.
RT на русском 12:34
Происшествия
При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек
Бейрут, 4 августа 2020, 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya.
REGNUM 12:46
Политика
Вассерман заявил об «ошибке Януковича» у Лукашенко
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко своими последними действиями в отношениях с Россией совершает такую же ошибку, что и бывший украинский лидер Виктор Янукович.
Lenta.ru 12:15
Футбол
Суд оправдал Кокорина и Мамаева, их приговор отменен
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые отсидели сроки по скандальному делу, добились своего: Мосгорсуд отменил обвинительный приговор.
Super.ru вчера в 10:05
Общество
Москвичи оштрафованы на 210 млн руб. за отсутствие масок в транспорте
Столичные власти оштрафовали пассажиров на более чем 210 млн рублей с начала введения перчаточно-масочного режима.
Интерфакс 06:30
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Экономика
Минфин предложил увеличить финансирование администрации президента
Суммарное сокращение бюджетных ассигнований в 2021 году составит 1,428 трлн руб. (включая 856,4 млрд руб. экономии за счет оптимизации бюджетных расходов и 365,3 млрд руб. за счет их переноса на текущий год).
РБК 08:33
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Армия и оружие
МиГ-31 перехватил самолёт-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
Москва, 4 августа 2020, 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря.
REGNUM 11:21
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru 02 августа в 16:57
Наука
Дружба с отличниками положительно сказывается на результатах учеников
Как заявляет сотрудница Института образования ВШЭ София Докука, они исследовали сведения о дружбе, взаимопомощи и успеваемости, и выявили, что в этих связях имеются определённые различия.
Discover24 вчера в 14:22
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
ФАС увидела нарушение в продаже авиабилетов по закрытым направлениям
Продажа авиабилетов в страны, с которыми у России приостановлено авиасообщение, может нарушать права граждан РФ, считают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.
Интерфакс 10:52
Общество
На Украине объявили большую распродажу тюрем
На Украине с 6 августа стартует большая распродажа тюрем. Первый лот – расположенный под Киевом Ирпенский исправительный центр №132.
Life.ru 12:04
Кино
Опубликованы первые кадры из драмы «Дьявол навсегда» с Томом Холландом
В Сети появились первые кадры из драмы Netflix "Дьявол навсегда", основанной на одноименной саге 2011-го года американского писателя Дональда Рея Поллока, с Робертом Паттинсоном и Томом Холландом в главных ролях, сообщает Entertainment Weekly.
РИА Новости 08:52
Политика
Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ
Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Взгляд.ру 12:54
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов отказался играть в одном спектакле с Чулпан Хаматовой
Как сообщает «КП», приглашенный артист Кирилл Сафонов и вовсе не хочет работать с Чулпан Хаматовой в спектакле «Двое на качелях».
Вокруг ТВ 03:51
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Шоу-бизнес
Марк Богатырев поблагодарил Татьяну Арнтгольц за любовь и мудрость
Совместные фото актеров появляются в Сети довольно редко. Некоторые фолловеры считают, что Арнтгольц и Богатырев уже давно узаконили союз.
OAnews 03:34
Общество
Экс-король Испании уехал в Доминикану на фоне расследования коррупции
Бывший испанский король Хуан Карлос I (отрекся от престола в 2014 году), накануне покинувший страну из-за коррупционного скандала, находится в Доминиканской республике.
РБК 09:46
Общество
В ВОЗ прокомментировали запуск вакцины от коронавируса в России
Во Всемирной организации здравоохранения отреагировали на возможное скорое начало производства вакцины от коронавируса в России.
BFM.ru 10:41