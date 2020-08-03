с чего всё началось

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

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Происшествия При взрыве в столице Ливана погибли шесть человек Бейрут, 4 августа 2020, 19:46 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами взрыва в порту Бейрута 4 августа, передаёт Al Arabiya. 220

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