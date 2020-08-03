с чего всё началось

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Происшествия Израильская армия не комментирует сообщения о ракетном ударе по Бейруту Армия Израиля касательно информации о якобы ракетном ударе по порту Бейрута заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.

Происшествия Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве. 31

Общество Почетный король Испании отправился в изгнание Хуан Карлос напомнил, что год назад «выразил свою волю и желание прекратить участие в официальных мероприятиях», а теперь, руководствуясь благими намерениями, готов выселиться из королевского дворца Сарсуэла и покинуть территорию Испании (куда именно отправляется почетный король и на какой срок, он не сообщил). 70

Общество Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов. 2

Футбол Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.

Экономика Объяснен успех отказа Швеции от карантина Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 202

Космос 5 августа к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле 5 августа к Земле приблизится астероид «2009 PQ1», его размер составляет от 84 до 190 метров, что можно сравнить с футбольным полем, сообщает официальный портал NASA. 428

Интернет В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию. 5

Футбол «Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита» Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

Игры Baldur’s Gate III не выпустят в августе Baldur's Gate III всё же не отправится в августе в ранний доступ, однако разработчики из Larian Studios намерены 18 августа раскрыть точную дату запуска RPG в Steam и Stadia.