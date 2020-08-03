Экономика
Live24О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Происшествия
Израильская армия не комментирует сообщения о ракетном ударе по Бейруту
Армия Израиля касательно информации о якобы ракетном ударе по порту Бейрута заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ.
РИА Новости 13:02
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Общество
Почетный король Испании отправился в изгнание
Хуан Карлос напомнил, что год назад «выразил свою волю и желание прекратить участие в официальных мероприятиях», а теперь, руководствуясь благими намерениями, готов выселиться из королевского дворца Сарсуэла и покинуть территорию Испании (куда именно отправляется почетный король и на какой срок, он не сообщил).
Коммерсантъ вчера в 15:38
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Футбол
Игрок «Ювентуса» назван лучшим игроком минувшего сезона Серии А
Турин, Италия, 4 августа 2020, 18:54 — REGNUM 26-летний оттянутый форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала был признан лучшим игроком минувшего сезона Серии А. Приняв участие в 33-х встречах, аргентинец отметился 11-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами.
REGNUM 11:54
Общество
В Германии и Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса
Сузанне Йона, председатель объединения немецких врачей Marburger Bund, заявила, что в ФРГ уже началась вторая волна коронавируса.
РБК 10:52
Политика
Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине
В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна 12:22
Политика
Кравчук ответил на критику из-за выступления на российском ТВ
Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Взгляд.ру 12:54
Экономика
Средняя месячная зарплата в России составила 35 тысяч рублей
Самый маленький показатель наблюдается в сфере сельского хозяйства и легкой промышленности, поскольку лишь 1,2% работающих могут похвастаться хорошими зарплатами.
Evo-rus.com 02:38
Политика
Лукашенко назвал белорусскую оппозицию тремя несчастными девчонками
Нашли этих трех несчастных девчонок.
Smolnarod.ru 07:44
Экономика
Объяснен успех отказа Швеции от карантина
Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты.
Lenta.ru 07:37
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Армия и оружие
США отправят в Польшу дополнительно 1 тыс. американских военных
Глава Пентагона добавил, что на данный момент на территории Польши на ротационной основе находятся уже 4,5 тысячи военнослужащих Соединенных Штатов.
Военное дело 02:10
Общество
Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра «Современник» Гармашу
Народная артистка России Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из театра "Современник" актеру Сергею Гармашу.
Газета.Ru 11:05
Экономика
Цена на золото превысила $2000 за унцию, обновив исторический максимум
Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 18:41 — REGNUM Цена на золото во вторник, 5 августа, достигла рекордного за всю историю показателя, превысив две тысячи долларов за тройскую унцию.
REGNUM 11:41
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Космос
5 августа к Земле приблизится астероид размером с футбольное поле
5 августа к Земле приблизится астероид «2009 PQ1», его размер составляет от 84 до 190 метров, что можно сравнить с футбольным полем, сообщает официальный портал NASA.
Оренбургское региональное телевидение вчера в 02:23
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Политика
В Госдуме ответили на слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Сегодня белорусский лидер выступил с посланием и заявил, что если в стране произойдет дестабилизация обстановки, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».
РБК 09:08
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Интернет
В WhatsApp появилась функция проверки фейковых сообщений
В самом популярном мессенджере мира появилась новая функция «search the web», которая пользователям позволяет определить фейковую информацию.
Astera 11:27
Футбол
«Севилья» хочет заполучить лидера «Зенита»
Санкт-Петербург, 4 августа 2020, 17:58 — REGNUM Руководство «Севильи» намерено заполучить 23-летнего бразильского полузащитника «Зенита» Малкома, стоимость которого по оценкам transfermarkt составляет 30 миллионов евро.
REGNUM 10:58
Здоровье
В Саратове за день коронавирус находят минимум у 50 жителей
На сегодняшний день в облцентре всего заразились 3895 человек.
Регион 64 13:01
Игры
Baldur’s Gate III не выпустят в августе
Baldur's Gate III всё же не отправится в августе в ранний доступ, однако разработчики из Larian Studios намерены 18 августа раскрыть точную дату запуска RPG в Steam и Stadia.
Игромания.ру 12:14
Футбол
Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку
Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости 12:30