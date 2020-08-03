с чего всё началось

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.

Шоу-бизнес Ольга Бузова согласилась принять участие в шоу «Ледниковый период» Известная певица и телеведущая Ольга Бузова согласилась стать участницей шоу «Ледниковый период» на Первом канале Об этом она рассказала на своей странице в инстаграм. 8

Происшествия В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.

Общество Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков Москва, 4 августа 2020, 13:57 — REGNUM Проблему обманутых дольщиков в Московской области планируется решить за три года. 71

Кино Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов» Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября. 2

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 229

Политика На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина» Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. 764

Авто Volkswagen отзывает в РФ 57 автомобилей для утилизации По условиям проводимой сервисной акции российское представительство Volkswagen предложит собственникам транспортных средств, попадающих под отзыв, выкупить авто с целью последующей утилизации. 13

Игры Electronic Arts намекает на Titanfall 3 Сам финансист заявил, что, вербуя разработчиков, которые работали над Titanfall 3, компания не задумывалась о продолжении игры. 1

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 33

Авто Дополнено: Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Тойоту Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Экономика Названа главная спасительница российской экономики Глава Банка России Эльвира Набиуллина названа главной спасительницей российской экономики, по мнению немецкого издания Die Welt. 34

Политика Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта Президент Владимир Путин подписал указ о внесении зампредседателя Совета безопасности в список должностных лиц, которым выдаются дипломатические паспорта, документ опубликован на интернет-портале правовой информации. 1,1K

Общество Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва. 30

Происшествия Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. 116

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 430