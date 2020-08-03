с чего всё началось

Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.

О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия

Здоровье Онищенко призвал не злоупотреблять компьютерной томографией Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко. 9

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 527

Происшествия Молодая сахалинка погибла под колесами седана Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.

Политика МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков. 12

Технологии Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля. 33

Футбол Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.

Общество МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».

Политика Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2 «Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании. 1

Авто Дополнено: Maruti Suzuki Vitara Brezza превратится в Тойоту Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Киберспорт Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 464

Интернет Google объявил о закрытии Play Music в октябре Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.

Футбол Мамаев высказался о низких премиальных в «Ростове» Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о низких премиальных в команде.

Политика Особое мнение: Наталья Зубаревич Напомню, что у нас в эфире директор региональной программы независимого Института национальной политики Наталья Зубаревич.

Театры В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.