Экономика
Live24О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Такое решение было принято после финальных неудачных переговоров.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.Фонтанка.Рувчера в 06:36
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Не нужно проходить компьютерную томографию (КТ) без назначения врача, считает первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН, профессор Геннадий Онищенко.
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Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
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Политика
Лукашенко: Отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими
Москва променяла братские отношения с Минском на партнёрские.
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Пропавших моряков нашли в Тихом океане по надписи SOS на пляже
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Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Космос
Ученые нашли способ наблюдать космический мусор днем
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РИА Новости 09:58
Космос
Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
Территория новостей вчера в 01:00
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Политика
МИД РФ допустил открытие границ с рядом стран через несколько недель
Список стран, из которых разрешен въезд в РФ, будет расширен не ранее чем через несколько недель, в него могут попасть Южная Корея и другие страны с крупными транспортными хабами, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Интерфакс 12:14
Технологии
Компания Virgin Galactic представила проект сверхзвукового самолёта
Инженеры компании Virgin Galactic, владельцем которой является британский миллиардер Ричард Брэнсон, приступили к первому этапу разработки космического корабля.
Pravda.Ru 07:02
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Николич назвал количество необходимых для «Локомотива» новичков
У Николича есть идеи, как усилить состав, и уже составил список футболистов. Однако называть их имена не стал.
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У берегов Калифорнии нашли затонувшую машину ВМС США с погибшими
RT на русском 17:40
Общество
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей
МВД уточнило статью КоАП в интересах водителей МВД предложило скорректировать ст. 4.6 КоАП РФ, которую ранее Конституционный суд признал «нарушающей принцип равенства», «влекущей неоднозначное понимание» и «возможность ее произвольного применения».
Коммерсантъ вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols
По словам Горбачевой, точку в отношениях поставили измены ее супруга. После этого случая актриса не афиширует свою личную жизнь.
CT news 16:42
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Минфин предложил сократить траты на Госдуму и Совет Федерации
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости 20:27
Политика
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в стройке Nord Stream 2
«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщил РБК официальный представитель компании.
РБК 17:00
Общество
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
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Авто
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Следующим будет перелицован популярный в Индии паркетник Maruti Suzuki Vitara Brezza.
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Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
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Почетный король Испании отправился в изгнание
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Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
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Локоны до пояса и подтянутый живот: дочь Деми Мур снялась в рекламе белья от Ким Кардашьян
Румер подчеркнула свою тонкую талию и подтянутый живот аккуратной цепочкой. Дочь актеров также показала несколько татуировок на руке.
WMJ.ru 04:58
Футбол
Мамаев высказался о низких премиальных в «Ростове»
Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев поделился мнением о низких премиальных в команде.
Газета.Ru 18:35
Политика
Особое мнение: Наталья Зубаревич
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Эхо Москвы 15:58
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
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EA Sports опубликовала трейлер с геймплеем FIFA 21
Компания Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер к FIFA 21.
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