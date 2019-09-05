Армия и оружие
РБКВ Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
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с чего всё началось
Волгодонцы сообщили о гибели своего бывшего одноклассника в Сирии. 5 сентября российские и сирийские СМИ сообщили о гибели трёх российских военнослужащих в Сирии в зоне дислокации Идлиб. Первоисточником является иностранная пресса и Газета «Ведомости».Блокнот Волгодонсквчера в 16:11
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Здоровье
Врачи еще одной российской больницы объявили забастовку
Сотрудники двух отделений больницы №6 в Перми пожаловались на переработки и копеечные зарплаты и начали итальянскую забастовку, пока руководство не повысит им оклады и не оплатит все переработки.
Lenta.ru 10:57
Автоспорт
Леклер стал лучшим на первой тренировке в Монце, Квят быстрее Гасли
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на первой тренировке 14-го этапа «Ф-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 06:37
Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой.
RT на русском 05:22
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Алексеевский суд Белгородской области в пятницу, 6 сентября, удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении, поданные футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным, а также его младшим братом Кириллом.
Известия 10:32
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Кино
В США умерла актриса Кэрол Линли
Актриса и модель скончалась в возрасте 77 лет от сердечного приступа. Она умерла в своем доме в Калифорнии.
RuNews24.ru 07:10
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Политика
Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit
Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04 сентября в 16:39
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Футбол
Сборная Испании обыграла Румынию благодаря голам Рамоса и Алькасера
Встреча прошла в Бухаресте на стадионе Националь и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанцев, в составе которых голами отметились Серхио Рамос (29-я минута) и Пако Алькасер (47).
Советский спорт вчера в 16:39
Транспорт
В Краснодаре из-за ливня встали трамваи
Трамваи встали на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада и на пересечении улиц Коммунаров и Длинной, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Кубань 24 09:55
Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК вчера в 07:54
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 7%
«Совет директоров Банка России 6 сентября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п. — до 7% годовых», — говорится в заявлении.
RT на русском 06:31
Киберспорт
Valve прокомментировала свои слова о переходе Metro: Exodus в Epic Games Store
За несколько недель до выхода Metro: Exodus издатель Deep Silver объявил, что PC-версия шутера станет эксклюзивом Epic Games Store на 12 месяцев, хотя игра уже долго собирала предварительные заказы в Steam.
Игромания.ру 05:08
Политика
Путин намерен посетить космодром Восточный
Российский лидер Владимир Путин после завершения рабочей программы во Владивостоке намерен посетить космодром Восточный.
RT на русском вчера в 17:58
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Космос
«Хаябуса-2» вышла из безопасного режима
Станция «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима, в который перешла в конце августа при проверке своей системы ориентации.
N+1 10:49
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Общество
РПЦ разрешили продавать вино для господ
Лицензия касается обычного и игристого вина, а не ликерного, которое используется при производстве церковного кагора, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 10:36
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие
Президент России Владимир Путин рассказал, что предлагал главе США Дональду Трампу купить у РФ гиперзвуковое оружие, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:26