Волгодонцы сообщили о гибели своего бывшего одноклассника в Сирии. 5 сентября российские и сирийские СМИ сообщили о гибели трёх российских военнослужащих в Сирии в зоне дислокации Идлиб. Первоисточником является иностранная пресса и Газета «Ведомости».

с чего всё началось

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

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